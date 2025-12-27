Kijevi drónesővel, halálos áldozattal, sérültekkel adták meg az alaphangot az oroszok az ukrán elnök amerikai útjához

Kijev;sérültek;halálos áldozat;légitámadások;orosz drónok;Volodimir Zelenszkij;

2025-12-27 14:16:00 CET

Ismét lakóházakat, polgári célpontokat lőttek, a támadás miatt még a lengyel légierőt is riasztották.

Egy ember meghalt, legkevesebb 28-an pedig megsebesültek szombatra virradó éjjel, amikor Oroszország tömeges légicsapást mért Kijevre és környékére – írja a The Kyiv Independent. A támadássorozat röviddel éjjel 2 órakor kezdődött, amikor az oroszok több Kinzsal hiperszonikus rakétát, Iszkander ballisztikus rakétát és egy Kalibr cirkálórakéta-rajt lőtt ki Kijevre, majd drónokkal egész éjjel támadták az ukrán fővárost. A légvédelmi riasztás közel 10 órán át tartott, és csak december szombaton 11 óra után fújták le.

Drónok és törmelék csapódtak Kijev emeletes lakóházaiba, tűz ütött ki, a lángok emeletről emeletre terjedtek. A város Dnyiprovszkij negyedében található 18 emeletes épület ötödik emeletén feltehetően egy ember a romok alatt rekedt – közölte Vitalij Klicsko polgármester. Hozzátette, a 28 sérült között két gyermek is van, 13 embert kórházban ápolnak. Ihor Klimenko belügyminiszter megerősítette, hogy az orosz légicsapásokban egy ember halt meg, a tűzoltók és mentőegységek még délben is dolgoztak. A fűtés csaknem 4000 lakóépületben megszűnt, az áramszolgáltatás is megszakadt, több helyen a vízellátással is gondok akadtak.

A Kijevtől mintegy öt kilométerre északra fekvő Vishorodban egy toronyház több ablaka is megrongálódott, míg a Kijevi terület Boriszpili járásában meg nem határozott számú raktár, valamint két autó rongálódott meg – közölte Mikola Kalasnyik, a Kijevi terület kormányzója.

A lengyel fegyveres erők az X-en közölték, hogy a nagyszabású orosz támadás miatt lengyel vadászgépeket is riasztottak Lengyelország légterének biztosítására.

Az éjszakai támadás egy nappal azelőtt indították, hogy Donald Trump Floridában fogadja Volodimir Zelenszkijt. Lapunk is írt arról, hogy az amerikai és az ukrán elnök találkozójának fő témája Zelenszkij 20 pontos javaslata a béketervre. Az új terv a biztonsági garanciák ügye mellett kiterjed a megszállt területek kérdésére, valamint a két ország jövőbeni gazdasági együttműködésére is.