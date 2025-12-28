Őrsi Gergely: Több mint négymilliárd forintot vonnak el jövőre a II. kerülettől

II. kerület;szolidaritási hozzájárulás;Őrsi Gergely;

2025-12-28 15:02:00 CET

A szolidaritási hozzájárulást 2019 óta a 15-szörösére emelték Budán – állapította meg a polgármester.

„Több mint négymilliárd forintot vonnak el városrészünktől” – jelentette ki Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a Facebook-oldalán, a döntést a „kormány karácsonyi ajándékaként” jellemezve. Hozzátette, ezzel a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték.

„Vagyis újabb körülbelül 500 millió forinttal többet vonnak el, amiről még mindig nem tudhatjuk, hogy melyik országrészben, milyen fejlesztésekre költik. Így viszont mindössze annyi látszik, hogy a II. kerületiek adóforintjait felhasználva a kerülettől elvont forrásokkal tömködik be a központi költségvetésen tátongó lyukakat, aminek következtében a helyi adó nem helyben hasznosul” – állapította meg a polgármester. Őrsi Gergely megjegyezte, a hivatkozási alap továbbra is az, hogy ebből szegényebb kistelepüléseket segítenek. „De ezt egyre nehezebb elhinni, hiszen évek óta nem tudhatjuk meg, hol hasznosul például a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása” – zárta bejegyzését.

Mint megírtuk, a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett, karácsony előtt megjelent rendeletben továbbra is 97,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás (szola) befizetését várják jövőre a fővárostól, miközben már az idei 89 milliárdot sem tudta befizetni. Ezenfelül a kerületi önkormányzatoktól is beszednének összesen több mint 80 milliárdot.

A 3200 önkormányzatból 2023-ban még 724-nek kellett „szolidárisnak” lennie, az idén már 855-nek. Jövőre a nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint már 869 önkormányzattól várnak az előző évinél nagyobb összegű befizetéseket, miközben egy másik korábbi döntéssel elvonják az önkormányzatok legjelentősebb bevételi forrásának, az iparűzési adónak bevételi többletét, így a magasabb szola összeget kisebb adóbevételből kell előteremteniük. 2020-ban még 58 milliárd forint volt az önkormányzatok által befizetendő összeg, az idén 360 milliárd, jövőre már 390 milliárd felett lehet az elvonás. Az Orbán-kormány ugyan nagyvonalúan elengedte az 50 milliónál kevesebb összegű befizetéseket, de Nagy Márton listáján ezek a települések is szerepelnek.