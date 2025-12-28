Kilenc embert, köztük öt gyereket késelt halálra egy ámokfutó Suriname-ban

gyilkosság;ámokfutás;késelés;Suriname;

A pszichiátriai kezelés alatt álló férfi a saját gyermekeivel, szomszédokkal és egy szomszéd gyermekkel végzett.

Ámokfutó gyilkolt meg helyi idő szerint vasárnapra virradóra kilenc embert, köztük öt gyermeket Suriname fővárosának, Paramaribónak a közelében – közölte a dél-amerikai ország rendőrsége.

A hatóságok szerint a férfi négy gyermekével, a gyermekei segítségére siető szomszédokkal, valamint az egyik szomszéd gyermekkel végzett a fővárostól 25 kilométerre keletre található Commewijne körzetben található helyszínre kiérkező rendőrökre is rátámadt. Végül rendőrök lábon lőtték az őrizetbe vétel során, kórházi ellátásra szorul.

Egy gyermek és egy felnőtt súlyosan megsérült, őket szintén kórházba szállították.

A StarNieuws helyi hírtelevízió arról számolt be, hogy első értesülések szerint a 43 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt. – Egy olyan időszakban, amikor a családnak és a barátoknak lényegében egymást kellene támogatniuk és segíteniük, azzal a kemény valósággal szembesülünk, hogy a világnak van egy másik oldala is: egy apa, aki megöli a saját gyermekeit, és a szomszédjait is. A hozzátartozóknak sok erőt, kitartást és vigaszt kívánok ebben a elképzelhetetlenül nehéz időszakban” – írta Jennifer Geerlings-Simons suriname-i elnök a Facebook-oldalán.