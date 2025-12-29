Kisiklott egy vonat Mexikóban, legkevesebb 13 ember meghalt, 98-an megsebesültek

baleset;vonat;Mexikó;halál;

A déli Oaxaca államban történt baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Legkevesebb tizenhárom ember életét vesztette és közel százan megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat mintegy 250 utassal Mexikó déli részén, Oaxaca államban - közölték vasárnap a mexikói hatóságok.

A mexikói haditengerészet tájékoztatása szerint a Nizanda település közelében történt baleset idején a vonaton 241 utas és kilencfős személyzet tartózkodott. A hatóságok közlése szerint 98-an megsérültek, közülük 36 embert kórházban ápolnak, míg 139 utast már biztonságban lévőként tartanak nyilván.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy öt sérült állapota válságos. Hozzátette: magas rangú kormányzati tisztségviselőket küldtek a helyszínre, hogy segítsék az áldozatok hozzátartozóit.

Oaxaca állam kormányzója, Salomón Jara Cruz részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak, és közölte, hogy az állami hatóságok együttműködnek a szövetségi szervekkel a mentésben és az érintettek ellátásában.

A mexikói főügyészség vizsgálatot indított az ügyben - jelentette be Ernestina Godoy Ramos főügyész. A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A dpa beszámolója szerint a mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, 20 járművet, négy szárazföldi és három légi mentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont.

A balesetben érintett vasútvonalat, a Tren Interoceánicót 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador volt elnök idején. A projekt az interóceáni folyosó része, amely a Tehuantepeci-földszoroson keresztül köti össze a Csendes-óceán partján fekvő Salina Cruz kikötőjét a Mexikói-öbölnél található Coatzacoalcosszal. A kezdeményezés célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése volt, valamint egy, a Panama-csatornával is versenyképes stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása.