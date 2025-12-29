Trump–Zelenszkij: állítólag közel van az orosz-ukrán háború befejezése, de a Donbász ügyében nem sikerült előrelépni

Sokkal közelebb, talán nagyon közel vagyunk egy megállapodáshoz, de maradt egy-két nehéz kérdés – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet a magánrezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel a tárgyalásuk után az orosz-ukrán háborút lezáró béke lehetőségéről.
A sajtótájékoztatóján mindkét politikus azt hangoztatta, hogy kiváló tárgyalás áll mögöttük. Kiderült, Ukrajna minden biztonsági garanciát megkap az Egyesült Államoktól, amelyet azért kér, hogy a háború vége után Oroszország többé ne támadhassa meg újra. Ez a korábban szivárgó hírek szerint gyakorlatilag a NATO-szerződés 5. cikkelyének megfelelő védelmet jelent. Következő lépése az lesz, hogy az európai hatalmak Ukrajnával 2026 januárjára kialakítják, hogyan vesznek részt benne. (Amíg Volodimir Zelenszkij azt mondta, a biztonsági garanciák kérdését 100 százalékban rendezték, Donald Trump talán csak azért is 95 százalékos véglegesítésről beszélt.)Ukrajna elveti az orosz elvárásokat visszhangzó amerikai béketervet, pedig Donald Trump tett egy példa nélküli ajánlatot is Volodimir Zelenszkijnek
A fő nehéz kérdés a területé, vagyis az hogy Ukrajna nem akarja átadni Donbász régió egészét – Donyeck és Luhanszk megyét – az oroszoknak akkor sem, hogy a jelentős részét az oroszok már elfoglalták. Erről Donald Trump azt mondta, a területen létesítendő szabadkereskedelmi zóna kérdése nincs megoldva, de közeledtek az álláspontok. Volodimir Zelenszkij a maga részéről elintézte azzal, az ukránok „tisztelik” azt a földet, amelyet az ellenőrzésük alatt tartanak, álláspontjuk világos, eltér Oroszországétól. Ez volt az a pillanat, amikor az amerikai elnök figyelmeztette a vendégét, jobban teszi, ha most köt megállapodást. Ukrajna nagyon bátor, de az idő véget vetni a konfliktusnak – nyomatékosította Donald Trump, aki ezután felajánlotta, hogy ha kell, Ukrajnába utazik és felszólal a kijevi parlamentben a béke érdekében. – Mindig szívesen látunk – válaszolta erre Volodimir Zelenszkij, aki megismételte, a 20 pontos ukrán béketervről – az eredetileg 28 pontos amerikai béketerv redukált változatáról – 90 százalékban sikerült megállapodni.Elkezdődött a Trump–Zelenszkij-találkozó, a két elnök tárgyalni fog területi kérdésekről is
Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója kvázi nyomásgyakorlásként még a Trump–Zelenszkij-tárgyalás előtt úgy nyilatkozott, Ukrajnának kell egy „bátor, felelős” politikai döntést hoznia a Donbász ügyében.
A Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozó előtt egyébként az amerikai elnök két és fél órán tárgyalt azzal a Vlagyimir Putyinnal, akinek parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát. A sajtótájékoztatón Donald Trump többször méltatta is az orosz kollégáját, mondván, Vlagyimir Putyin dolgozik azon, hogy újra működni kezdjen Európa legnagyobb atomerőműve, a Zaporizzsja Atomerőmű, Oroszország segíteni fog Ukrajna újjáépítésében, nem mellesleg Vlagyimir Putyin akar egy háromoldalú orosz-amerikai-ukrán csúcstalálkozót is. – Ezt nyomatékosította, amikor beszéltünk, én pedig hiszek neki. Sort is keríthetünk rá a megfelelő időben – mesélte az amerikai elnök.
Határidőről egyébként sem az ukrán, sem az amerikai elnök nem akart beszélni a sajtótájékoztatón, Donald Trump meg is kapta a kérdést, hogy szerinte mikor érhet véget az orosz -ukrán háború. Az amerikai elnök úgy válaszolt, véget érhet néhány héten belül is, de aztán hozzáfűzte, lehet, hogy mégsem fog. – Néhány héten belül tudni fogjuk, véget ér-e vagy sem – mondta végül.
Tárgyalás után Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egyeztetett az európai vezetőkkel is, akik közül Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy X-bejegyzésben üdvözölte az előrelépést. „Mindenek felett álló szempont, hogy az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák az első naptól sziklaszilárdan hatályba lépjenek” – fűzte hozzá a német politikus.