Trump–Zelenszkij: állítólag közel van az orosz-ukrán háború befejezése, de a Donbász ügyében nem sikerült előrelépni

tárgyalás;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-12-29 00:59:00 CET

Az amerikai és az ukrán elnök vasárnapi találkozóján sikerült előrelépni, de azt Donald Trump is elismerte, hogy maradt egy-két nehéz kérdés. Úgy tűnik, Ukrajna minden biztonsági garanciát megkap a nyugati hatalmaktól, Donbász ügyében azonban nem akar engedni az orosz követelésnek. Határidő nincs.

Sokkal közelebb, talán nagyon közel vagyunk egy megállapodáshoz, de maradt egy-két nehéz kérdés – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet a magánrezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel a tárgyalásuk után az orosz-ukrán háborút lezáró béke lehetőségéről.

A sajtótájékoztatóján mindkét politikus azt hangoztatta, hogy kiváló tárgyalás áll mögöttük. Kiderült, Ukrajna minden biztonsági garanciát megkap az Egyesült Államoktól, amelyet azért kér, hogy a háború vége után Oroszország többé ne támadhassa meg újra. Ez a korábban szivárgó hírek szerint gyakorlatilag a NATO-szerződés 5. cikkelyének megfelelő védelmet jelent. Következő lépése az lesz, hogy az európai hatalmak Ukrajnával 2026 januárjára kialakítják, hogyan vesznek részt benne. (Amíg Volodimir Zelenszkij azt mondta, a biztonsági garanciák kérdését 100 százalékban rendezték, Donald Trump talán csak azért is 95 százalékos véglegesítésről beszélt.)

A fő nehéz kérdés a területé, vagyis az hogy Ukrajna nem akarja átadni Donbász régió egészét – Donyeck és Luhanszk megyét – az oroszoknak akkor sem, hogy a jelentős részét az oroszok már elfoglalták. Erről Donald Trump azt mondta, a területen létesítendő szabadkereskedelmi zóna kérdése nincs megoldva, de közeledtek az álláspontok. Volodimir Zelenszkij a maga részéről elintézte azzal, az ukránok „tisztelik” azt a földet, amelyet az ellenőrzésük alatt tartanak, álláspontjuk világos, eltér Oroszországétól. Ez volt az a pillanat, amikor az amerikai elnök figyelmeztette a vendégét, jobban teszi, ha most köt megállapodást. Ukrajna nagyon bátor, de az idő véget vetni a konfliktusnak – nyomatékosította Donald Trump, aki ezután felajánlotta, hogy ha kell, Ukrajnába utazik és felszólal a kijevi parlamentben a béke érdekében. – Mindig szívesen látunk – válaszolta erre Volodimir Zelenszkij, aki megismételte, a 20 pontos ukrán béketervről – az eredetileg 28 pontos amerikai béketerv redukált változatáról – 90 százalékban sikerült megállapodni.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója kvázi nyomásgyakorlásként még a Trump–Zelenszkij-tárgyalás előtt úgy nyilatkozott, Ukrajnának kell egy „bátor, felelős” politikai döntést hoznia a Donbász ügyében.

A Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozó előtt egyébként az amerikai elnök két és fél órán tárgyalt azzal a Vlagyimir Putyinnal, akinek parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát. A sajtótájékoztatón Donald Trump többször méltatta is az orosz kollégáját, mondván, Vlagyimir Putyin dolgozik azon, hogy újra működni kezdjen Európa legnagyobb atomerőműve, a Zaporizzsja Atomerőmű, Oroszország segíteni fog Ukrajna újjáépítésében, nem mellesleg Vlagyimir Putyin akar egy háromoldalú orosz-amerikai-ukrán csúcstalálkozót is. – Ezt nyomatékosította, amikor beszéltünk, én pedig hiszek neki. Sort is keríthetünk rá a megfelelő időben – mesélte az amerikai elnök.

Határidőről egyébként sem az ukrán, sem az amerikai elnök nem akart beszélni a sajtótájékoztatón, Donald Trump meg is kapta a kérdést, hogy szerinte mikor érhet véget az orosz -ukrán háború. Az amerikai elnök úgy válaszolt, véget érhet néhány héten belül is, de aztán hozzáfűzte, lehet, hogy mégsem fog. – Néhány héten belül tudni fogjuk, véget ér-e vagy sem – mondta végül.

Tárgyalás után Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egyeztetett az európai vezetőkkel is, akik közül Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy X-bejegyzésben üdvözölte az előrelépést. „Mindenek felett álló szempont, hogy az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák az első naptól sziklaszilárdan hatályba lépjenek” – fűzte hozzá a német politikus.