2025-12-30 06:00:00 CET

Politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése, Tisza-párti szimpatizáns bíró döntése, a bukott kommunisták lendülete – szinte mindenféle érv elhangzott már kormánypárti politikusoktól és a propagandasajtótól azt igazolandó, hogy miért veszik semmibe a Fővárosi Törvényszék minapi döntését, amely azonnali hatállyal megtiltotta a Tisza Párt állítólagos adócsomagjával riogató Bors-különszám terjesztését. Tudják, arról a négymillió példányszámú, valamennyi magyarországi háztartásba eljuttatni tervezett lapszámról van szó, amely „lerántja a leplet” a Magyar Péter által ezerszer megcáfolt, csak a kormányoldal szerint létező – vélhetően mesterséges intelligencia által készített – tiszás megszorító csomagról.

Mégis, a legszebb érv a Miniszterelnökséget vezető miniszter szájából hangzott el a kormány karácsony előtti tájékoztatóján. A komoly jogász hírében álló Gulyás Gergely – ha igazak a tudósítások – azt találta mondani, hogy azért nem kell figyelembe venni a bíróság idevágó döntését, mert az nem egy ítélet, csak végzés, amely egy ideiglenes intézkedés. Ami ugye azt jelenti, hogy a bírósági végzések nem kötelezőek mindenki számára, ahogy a törvény előírja, hiszen „csak” végzések. Mintha azt mondanánk, hogy a kormány rendeletei nem érvényesek, mert nem törvények, hiszen a képviselők nem szavaztak róluk.

De azért is megbukna a jogi szakvizsgán a miniszter, mert készpénznek veszi a kormánysajtó állítását, hogy egy Tisza-szimpatizáns bíró hozta meg az ügyben a végzést. Gulyásnak tudnia kell(ene), hogy egy bírósági határozat nem az azt meghozó bíró személyétől függ, s ha egy bíróval szemben felmerül az elfogultság vádja, akkor ügyében a szolgálati bíróság hivatott dönteni. Függetlenül a kormánytól, de még a Kúria elnökétől, Varga Zs. Andrástól is.

Ugyanakkor persze érthető a kormányoldal frusztrációja: ezúttal hiábavalónak bizonyult a negatív propaganda, ráadásul egy csomó pénzt fölöslegesen kidobtak az ablakon. Mondhatni, borsot törtek az orruk alá...