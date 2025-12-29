Helikopterrel kellett kimenteni egy 21 éves magyar túrázót a Magas-Tátrában

Szlovákia;Magas-Tátra;túrázó;hegyimentés;

2025-12-29 10:17:00 CET

A férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott, hegymászó-felszerelés nem volt nála.

Egy 21 éves magyar turista rekedt egy sziklapilléren a Magas-Tátrában, a Nagy-Békás-tó térségében, akit végül helikopterrel kellett kimenteni – közölte a TASR varsói tudósítója a PAP hírügynökség információi alapján, írja a Paraméter.

A bajbajutotthoz lengyel turisták hívták a hegyimentőket, miután december 27-én szombaton segélykiáltásokat hallottak a Magas-Tátrában, a Mengusfalvi-völgyben. A lap szerint a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott, hegymászó-felszerelés nélkül, így került olyan helyzetbe, ahonnan már nem tudott önerőből továbbhaladni.

Egy másik hegymászó is a segítségére sietett, azonban a kedvezőtlen körülmények miatt már nem tudta biztosítani őt. Mentőhelikoptert küldtek érte, a hegyimentők ellátták a férfit, majd evakuálták a helyszínről. Ótátrafüredre (Starý Smokovec) szállították, sérülés nélkül megúszta.