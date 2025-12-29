Thaiföld szerint Kambodzsa megsértette a friss tűzszüneti megállapodást

Thaiföld;Kambodzsa;katonai összetűzés;fegyveres konfliktus;

2025-12-29 12:50:00 CET

A konfliktus gyökerei több mint egy évszázadra nyúlnak vissza.

Thaiföld hadserege azzal vádolja Kambodzsát, hogy megszegte a frissen aláírt tűzszüneti megállapodást - írja a BBC.

Tűzszüneti megállapodás előtt a két ország közt heteken át zajlott egy halálos áldozatokkal is járó katonai konfliktus, amelyik miatt csaknem egymillió embert kényszerült az otthona elhagyására. A tűzszünet szombaton, helyi idő szerint délben lépett életbe, a felek abban állapodtak meg, hogy a jelenlegi frontvonalaknál megállítják az előrenyomulást, nem küldenek további erősítéseket, és lehetővé teszik, hogy a határ mentén élő civilek minél hamarabb visszatérhessenek otthonaikba. A megállapodást sokan áttörésként értékelték, hiszen többnapos tárgyalássorozat eredményeként jött létre, amelyet Kína és az Egyesült Államok diplomáciai eszközökkel is támogattak.

A thai hadsereg közlése szerint vasárnap éjszaka több mint 250 pilóta nélküli repülőeszközt észlelt, amelyek a kambodzsai oldal felől hatoltak be a térségbe. „Kambodzsa lépései provokatívak, és ellentétesek azokkal az intézkedésekkel, amelyek célja a feszültség csökkentése” – állítják a thaiok, hozzáfűzve, hogy szükség lehet annak felülvizsgálatára, szabadon engedik-e azt a tizennyolc kambodzsai katonát, akiket július óta tartanak őrizetben Thaiföldön. Egyúttal nyomatékosították, az ország kénytelen lenne a megállapodásoknak és a nemzeti szuverenitás védelmének megfelelően eljárni abban az esetben, ha a jogsértések és a szuverenitást érintő lépések tovább folytatódnak.

Kambodzsa eddig nem reagált a vádakra. Az ügy időzítése azért is figyelemre méltó, mert mindössze néhány órával korábban Wang Yi, Kína külügyminisztere a nehezen elért tűzszünetet méltatta, míg Donald Trump amerikai elnök a megállapodás gyors és tisztességes lezárását dicsérte.

A Thaiföld és Kambodzsa közötti konfliktus gyökerei több mint egy évszázadra nyúlnak vissza. A feszültségek 2025 elején éleződtek ki ismét, amikor kambodzsai nők egy csoportja hazafias dalokat adott elő egy vitatott hovatartozású templomban. Egy májusi összetűzésben életét vesztette egy kambodzsai katona, ami több mint egy évtizede nem látott mélypontra süllyesztette a két ország kapcsolatát. A határ mentén öt napon keresztül heves harcok dúltak, amelyek során katonák és civilek tucatjai haltak meg, miközben civilek ezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat. Júliusban megszületett egy törékeny tűzszüneti megállapodás, amelyet októberben írtak alá, ám ez a hónap elején összeomlott, miután újabb összecsapások robbantak ki.

A fegyverszünet kudarcáért mindkét fél a másikat tette felelőssé.