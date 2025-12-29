Volodimir Zelenszkij szerint népszavazást kell kiírni a 20 pontos béketervről Ukrajnában

Ukrajna;népszavazás;béketerv;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Az ukrán elnök úgy látja, hogy egy ilyen népszavazás megtartásához legalább 60 napos tűzszünetre lenne szükség. Kár, hogy fegyvernyugvásba az oroszok nem akarnak belemenni, ráadásul Donald Trumpnak sem teszik az ötlet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy az orosz-ukrán háborút befejező 20 pontos béketervet népszavazásra kell bocsátani Ukrajnában. Szerinte egy ilyen népszavazás megtartásához legalább 60 napos tűzszünetre lenne szükség – írja a Reuters. Az elképzelés szépséghibája csak az – fűzhetjük hozzá – hogy az oroszok hallani sem akarnak tűzszünetről, nem mellesleg Donald Trumpnak sem tetszik a fegyvernyugvás ötlete, mondván, az csak meghosszabbítaná a konfliktust. Ebben az amerikai elnök állítólag egyetértett Vlagyimir Putyinnal is, amikor vasárnap telefonon beszéltek a Trump–Zelenszkij-találkozó előtt.

Sokkal közelebb, talán nagyon közel vagyunk egy megállapodáshoz, de maradt egy-két nehéz kérdés – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet a magánrezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel a tárgyalásuk után az orosz-ukrán háborút lezáró béke lehetőségéről. Határidőről viszont sem az ukrán, sem az amerikai elnök nem akart beszélni a sajtótájékoztatón.

A sajtótájékoztatóján mindkét politikus azt hangoztatta, hogy kiváló tárgyalás áll mögöttük. Kiderült, Ukrajna minden biztonsági garanciát megkap az Egyesült Államoktól, amelyet azért kér, hogy a háború vége után Oroszország többé ne támadhassa meg újra. Ez a korábban szivárgó hírek szerint gyakorlatilag a NATO-szerződés 5. cikkelyének megfelelő védelmet jelent. Következő lépése az lesz, hogy az európai hatalmak Ukrajnával 2026 januárjára kialakítják, hogyan vesznek részt benne. Donbász ügyében azonban nem akar engedni az orosz követelésnek. Zelenszkij megismételte, a 20 pontos ukrán béketervről – az eredetileg 28 pontos amerikai béketerv redukált változatáról – 90 százalékban sikerült megállapodni.