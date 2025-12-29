Kést szorított nagyapja torkához egy férfi szenteste, így követelt tőle pénzt

rablás;elfogás;Tiszajenő;

2025-12-29 15:39:00 CET

Próbálta magát álcázni, de nem sikerült.

Rablás gyanúja miatt folyik eljárás egy negyvenéves férfi ellen - közölte egy hétfői tájékoztatásában a rendőrség.

Mint írták, december 24-én hajnalban kutyaugatásra ébredt egy 90 éves tiszajenői nyugdíjas. Felkapcsolta a villanyt, és egy alakot pillantott meg az ajtóban, aki próbálta ugyan kapucnival eltakarni az arcát és a hangját is eltorzítani, mégis felismerte benne az unokáját. Egy tokban lévő késsel pénzt követelt tőle, és ennek nyomatékot adva először a sértett hasához, majd a nyakához tartotta. A fenyegetés hatására a nagypapa átadta 300 ezer forintját.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a helyi lakost, akit gyanúsítottként kihallgattak, őrizetbe vettek, majd kezdeményezték letartóztatását. Utóbbit a bíróság elrendelte.