Értékes könyveket lophatott el a Sándor-palotából a TEK egyik munkatársa

lopás;könyv;Sándor-palota;TEK;

2025-12-29 13:29:00 CET

Meg is próbált túladni az egyiken.

Egy könyvritkaságot vitt magával Sándor-palotából a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik munkatársa - írja a 24.hu.

A portál úgy tudja, hogy a feltételezett elkövető megpróbálta eladni az államfői hivatalból eltulajdonított értékes kódexet. A TEK sajtóosztálya nem cáfolta az értesülést, mindössze annyit jelzett, hogy a választ adni nem az ő hatásköre. Hasonló tartalmú válasz érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) is, a köztársasági elnök sajtóirodája pedig nem tud ilyen esetről.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ezzel szemben azt közölte, hogy az ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás, és nem egyetlen, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt folyik vizsgálat. A hatóság válaszában azt is jelezte, hogy a megkeresésben szereplő információk nem minden ponton voltak pontosak, a nyomozás érdekeire hivatkozva azonban további részleteket nem közöltek.

Az államfő védelmét a TEK látja el.