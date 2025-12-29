Rühességgel küzdenek az egyik sátoraljaújhelyi idősek otthonában

Sátoraljaújhely;fertőzés;idősek otthona;

2025-12-29 15:58:00 CET

Az intézményvezető szerint elszigetelt esetről van szó, ezért nem is tájékoztatták a nyilvánosságot.

Fertőző bőrbetegség - egészen pontosan rühesség - jelent meg az önkormányzati fenntartású Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményben - értesült a 444.hu.

A fertőzés jelenlétét hetekkel korábban észlelték, és kizárólag az érintettek hozzátartozóit értesítették, a nyilvánosság felé nem történt tájékoztatás. Az erről szóló levélben írták, a diagnózis felállítása nem volt egyszerű, mivel a tünetek nem mutattak egyértelmű kórképet. A december közepén kiküldött tájékoztatásban azt jelezték, bíznak abban, hogy a fertőzés rövid időn belül megszűnik. A látogatók számára előírták, hogy érkezéskor és távozáskor fertőtlenítsék a kezüket, a látogatások időtartamát fél órára korlátozták, és azt kérték, lehetőség szerint csak közvetlen családtagok lépjenek be az intézménybe. Arra is felhívták a figyelmet, hogy kerüljék a közvetlen fizikai érintkezést. Az intézmény vezetője Csernai Ferencné, aki fideszes színekben a képviselő-testület tagja is.

Gánóczi Gábor, a testület egyetlen nem fideszes tagja – aki 2002 óta az első politikus a városban, aki választást tudott nyerni az idei tavaszon – levélben fordult az ügyben a jegyzőhöz, végül azonban Csernai Ferencnétől kapott választ. Elmondása szerint az önkormányzati tájékoztatás „a szakmai protokollnak megfelelően” zajlott, „az intézkedések a hatályos szakmai irányelvek és a népegészségügyi hatósággal történt konzultáció alapján zajlanak”.

A részleteket nem ismertette, azonban úgy véli, hogy „egy intézményen belüli, izolált egészségügyi kezelés szakmai feladat, amely nem indokolja a szélesebb lakosság körében történő szükségtelen hangulatkeltést”.

A szociális intézményekben egyébként nem ritka a rühesség előfordulása, és ezekről az esetekről rendszeresen megjelennek hírek. Az elmúlt években hasonló fertőzés fordult elő Dunaföldváron, Edelényben és Miskolcon is, valamint a koronavírus-járvány első heteiben a Pesti Úti Idősek Otthonában is megjelent.