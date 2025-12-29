...és akkor Orbán Ráhel elment futni a frissen megszerzett Széchenyi-kastély környékén

kastély;Orbán Ráhel;Tiborcz István;Orbán család;luxizás;

2025-12-29 15:16:00 CET

Mivel több, a családhoz köthető luxuskúria is van, első pillantásra nem tűnt egészen egyértelműnek, hol készült erről a felvétel.

Festői, vidéki helyszínen rótta vasárnap a szokásos köreit Instagram-sztorija szerint Orbán Ráhel, a 444 pedig utánanézett és tudni véli, hogy pontosan hol. Miután az Orbán családhoz így vagy úgy, de több méregdrága uradalom is köthető Hatvanpusztától a balatonhenyei birtokon át a turai Schossberger-kastélyig, többféle opció is felmerült, a korábban Pegasus-kémszoftverrel megfigyelt Németh Dániel fotóriporter azonban úgy véli, egy újabb szerzeményről, a görgetegi Széchenyi-kastély udvaráról van szó, amelyet Orbán Ráhel félmilliárd forintért vett földjei vesznek körül Somogy megyében.

A lap májusban számolt be arról, hogy Orbán Ráhel új, több száz millió forint értékű földet vett Dél-Somogyban, Nagyatádtól délkeletre. A Görgeteg határában lévő Széchenyi-kastély korábban a SEFAG nevű magyar állami erdészeti és vadászati cégé volt, majd Carlo Benetton olasz dollármilliárdoshoz került, aki fel is újította azt.

Egy, a 444 által közzétett fotón látszik a fenyőfa alatt egy kis kis kiülő, ami a Orbán Ráhel Insta-storyjában is szerepelt, továbbá a betonút is látható. Egy kopárabb fenyőfát május óta valószínűleg kivágtak.

A birtok a lap szerint Tiborcz Istvánhoz került, mégpedig oly módon, hogy Carlo Benetton a Drawa nevű cégén keresztül kezelte a területet, 2024-ben pedig a Drawa a miniszterelnök vejéhez köthető Főnix magántőkealapé lett. Ez azt jelenti, hogy tavaly óta Tiborcz Istváné a görgetegi Széchenyi-kastély, rengeteg föld, illetve további rengeteg föld haszonbérleti joga. Mindemellett pedig Orbán Ráhel a saját nevén is több száz millió forint értékben szerzett földet a környéken.