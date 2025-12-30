Vidéken búcsúztatjuk az évet

Szilveszter;turizmus;

Szilveszterkor kifejezetten kelendők a csomagajánlatok és az ünnepi programok, a szórakoztató műsoros, élőzenés évbúcsúztató gálavacsorák, tombolahúzás.

Az év utolsó napja a karácsonyhoz hasonlóan kiemelt, mozgalmas időszak a belföldi turizmusban. Ilyenkor hagyományosan sokan terveznek kimozdulni legalább egy mini vakációra még az iskolakezdés és az év első teljes hete előtt.

A legtöbb belföldi foglalás idén Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett, a kedvenc városok toplistájára Gyula, Hajdúszoboszló, Sárvár, holtversenyben Siófok és Miskolc, valamint Debrecen, Zalakaros és Budapest került még fel a Szallas.hu adatai szerint. Régiós bontásban is elkészült a toplista:

a szilveszteri foglalások közel negyedével Észak-Magyarország vezeti a rangsort, második helyen a Balaton áll, míg a harmadik legnépszerűbb térség a Dél-Alföld lett.

A nagyobb városok szabadtéri koncertekkel, fényfestéssel, tűzijátékkal és éjszakai fürdőzéssel készülnek az óév búcsúztatására és az új esztendő köszöntésére. A wellness lehetősége egész évben fontos, nincs ez másként most sem: idén már minden harmadik szállásfoglalás során ezt a kategóriát választották a szilveszterezők - mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Az ünnepi időszakban sok szállásadó határoz meg minimális tartózkodási időt. „Ez meglátszik a foglalások hosszán is, ilyenkor a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb – összegezte a sajtószóvivő. – Két éjszakára szól a szilveszteri foglalásaink 41 százaléka, háromra a 30 százaléka. Az egyéjszakások aránya 18 százalék, a négyéjszakásoké 7 százalék, az ötéjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék". Árérzékenyek a vendégek, az év végi foglalások 78 százalékának kosárértéke idén legfeljebb 170 ezer forint. A 170–270 ezer forint közötti sávba esik a foglalások 12 százaléka, míg nagyjából 9 százalékuké haladja meg a 270 ezer forintot.

A vendégek többsége társaságban, illetve párjával készül az évet búcsúztatni, egyedül nagyon kevesen utaznak ilyenkor. Legjellemzőbb a két főre szóló szállásfoglalás, ezek aránya 54 százalék és 13 százalék a négy főre szólóké. A háromfős foglalások aránya 11 százalék, az öt- és hatfős foglalások együtt 9 százalékot tesznek ki. Csupán a foglalások 3 százaléka szól egy főre szilveszterkor. A szállástípusok között az apartmanok viszik a prímet: minden harmadik vendég ezt a megoldást választotta szilveszterre. A foglalások 27 százaléka vendégházba, 22 százaléka hotelbe, 13 százaléka panzióba szól. Kétfős utazások esetén az apartmanok előnye tovább nő, de a hotelek is erősödnek.