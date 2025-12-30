Hellnah – 2025 mémjeit aligha sírjuk vissza

évértékelés;trendek;mémek;2025;

2025-12-30 06:00:00 CET

Őrület a mozikban egy jelenet miatt, 6-7, merényletből kimeríthetetlen humorforrás. 2025 az egyik, hanem a legrosszabb évet produkálta a mémek szempontjából. A hab a tortán, hogy az idei évi trendjeit már a vezető politikusok is átvették.

2025-ben minden eddiginél jobban előretört a mesterséges intelligencia, ami a mémek szempontjából komoly mélyrepülést hozott. Az, hogy mit nevezünk humornak a közösségi médiában, teljesen átalakulóban van. Az idei év főként arra mutatott rá, hogy az számít igazán viccesnek, amire igazándiból nincs észszerű magyarázat, hogy miért vicces (a 2025-öt letaroló 6-7 erre tökéletes példa). Lapunk megnézte, hogy milyen trendek és mémek taroltak idén a világban, Magyarországon pedig két fiatal előadó volt, akik egy interjú után alaposan felborították az eddig sem túl békés közéletet.

Csirke zsoké (chicken jockey)

Áprilisban korszakalkotó mestermű került a mozik kínálatába, Jason Momoa és Jack Black főszereplésével megérkezett az Egy Minecraft film, ami a 2010-es évek elején berobbanó videójátékra épül. Csúnya spoiler következik: a film vége felé egy csatajelenet kellős közepén megjelenik egy bébizombi, aki egy csirke hátán lendül támadásba. Amikor ez a katartikus belépő megtörténik, Black, azaz Steve szájából elhangzik az ikonikussá váló kijelentés: „Csirkezsoké” (chicken jockey). A fiatalokat ez a, immáron szállóige annyira megihlette, hogy a trend az lett a mozikban, hogy e kijelentés után rendszerint az egész terem megőrült, felállva tapsolt, üvöltözött, szétszórta a popcornt, volt, aki egy élő csirkét is behozott a vetítésre, volt, aki a levegőbe lőtt pisztollyal. Az attrakció másik részéhez hozzátartozott, hogy az Egy Minecraft filmre „szigorúan” csak öltönyben lehetett megjelenni.

Az olasz brainrot

A fent említett mesterséges intelligenciát használva az év első fele az olasz brainrottól (agyrohadás, ha mindenképp le akarjuk fordítani) szólt. Az AI egészen torz külsejű lényeket alkotott meg, amikhez rendszerint valamilyen furcsa, álolasz név társult, annál is furcsább történettel. Így született meg a világhírű Tung Tung Tung Sahur, aki egy fadarab ütővel a kezében, a táncoló cappuccino, Ballerina Cappuccina, vagy a vadászgép-krokodil, Bombardino Crocodilo. Aki tudott, az rögtön igyekezett pénzt csinálni belőlük, a pólók, plüssök, kártyák hamar elterjedtek, de akadt olyan Balatonparti fagyizó, amely bombardino ízzel próbálta meg növelni a forgalmat (spoiler: a bombardino íz a leginkább a kávéra hasonlított).

A Jet2 vakáció

Nyártól megérkezett a brit utazási iroda, a Jet2holidays őrülete. A trend a cég egyik korábbi kampányából született, ami lényegében arról szól, hogy semmi sem überel egy Jet2holidays által szervezett vakációt. A csavar a történetben az, hogy e monológ közben a videókban rendszerint valami nagyon balszerencsésen sikerült történés kerül rögzítésre a nyaralás alatt. A szöveget felmondó Zoe Lister nagyon jól járt, akit azóta tucatnyi fellépésre és rádiós műsorba hívták el emiatt, az alatta futó dal (Hold My Hand) előadója, Jess Glyne szintén learatta a babérokat a globálissá kinőtt trenddel.

Boat kid

A nyár vége felé Indonézia is felkerült a mémtérképre, köszönhetően egy 11 éves kissrácnak, Rayyan Arkan Dikhának. Minden évben, Indonézia függetlenségi napjának környékén megrendezik a Pacu Jalur névre hallgató csónakversenyt, ahol 40-60 fős csapatok versenyeznek 25-40 méter hosszú fahajókban egymással. Minden hajó elején található egy kisgyerek, akinek az a feladata, hogy mozdulataival/táncaival motiválja a csapatát. Rayyan ezt a feladatot kapta meg idén, a TikTok erejének és Melly Mike rapper Young, Black & Rich számának köszönhetően koreográfiája óriási népszerűséget ért el, az idén taroló aura farming (aura gyűjtés) mintapéldája lett a 11 éves fiú.

6-7

Ha aranyéremmel kéne jutalmazni az idei év legfelkapottabb mémjét, akkor ez a furcsa elismerés a 6-7 jelenséget illetné meg. Mégis nagyon nehéz rá magyarázatot találni, hogy miért. Ugyanis itt tényleg az a vicc, hogy nincs vicc. Az előélete csupán annyi, hogy egy Skrilla nevű rapper, a Doot Doot névre keresztelt remekművében használja ezt a „kifejezést”, másrészről egy amerikai kissrác a kamerába üvöltve, furcsa kézmozdulattal megfűszerezve kiabálja: 6-7. Ma már minden általános iskolai matektanár rémálma, amikor egy 10-ig való számolásnál elérkezik a hatoshoz és a heteshez, de Thomas Frankhoz, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham vezetőedzőjéhez is elért a brainrot, amikor egyik meccs utáni interjúban direkt úgy nyilatkozott, hogy „volt 6-7 nagyon veszélyes szituációnk”.