Annyira dühös lett testvérére, hogy hátba lőtte apja légpuskájával

2025-12-30 10:50:00 CET

A férfinak gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt kell bíróság elé állnia.

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy apával szemben, akinek egyik gyereke légpuskával hátbalőtte a másikat, életveszélyes sérülést okozva neki - derül ki a vádhatóság közleményéből.

Felidézik, a férfi közös lakóházban él lánytestvérével, aki a vádlott két kiskorú gyermekének a törvényes képviselője. Tavaly májusban a vádlott vásárolt egy légpuskát, a hozzá tartozó lőszerekkel együtt. Lakóhelyükön a légpuskát és a lőszereket a kiskorú gyermekeitől elzárva tartotta, ám 2024. május 18-án a hajnali órákban a légpuskát rágcsálóírtás céljából elővette, majd azt a fagyasztószekrény mellé a falnak támasztotta, a lőszereket pedig a teraszon lévő szekrénybe tette, ezt követően pedig elment otthonról.

A gyerekek napközben az udvaron játszottak, egyikük pedig ekkor kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen annyira feldühödött, hogy kezébe vette a légpuskát, megtöltötte és nagyjából 2,5 méter távolságból hátba lőtte vele a testvérét. A sértett a mellkasának hátoldalát ért lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

A közlemény szerint a vádlott azzal, hogy a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, ami a bekövetkezett sérülésre is tekintettel gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségének minősül. Miután a férfi tettét beismerte és megbánta, erre, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség vele szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta - közölte a vádhatóság.