Pisztollyal és baseballütővel támadtak karácsonykor a karcagi testvérek

bántalmazás;elfogás;Karcag;csoportos garázdaság;

2025-12-29 15:43:00 CET

Nézeteltéréseiket szerették volna rendezni ily módon - előállítás lett a vége.

Felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt folyik eljárás négy karcagi testvér ellen - közölte hétfőn a rendőrség.

Az ügy előzménye, hogy a férfiak december 26-án délután megjelentek a város egyik házánál, hogy az ott lakó ismerősükkel rendezzék konfliktusukat. A kocsiból kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki. Először a szülők mentek ki az udvarra, majd később a fiuk is. Erre a négy férfi berontott, majd több lövést adtak le rá - az egyik találat a vállát érte. A védelmére kelt édesanyját pedig baseballütővel bántalmazták. Mindketten nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A 26, 30, 31 és 35 éves testvéreket a bejelentés után előállították a kapitányságra, ahol őrizetbe vették őket, és indítványozták letartóztatásukat.