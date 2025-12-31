Migránskúra

Orbán Viktor;migráció;2025;

2025-12-31 06:00:00 CET

Azt kell mondjam, 2025 még el sem kezdődött, de már elérte csúcspontját, ami után minden zárójeles, és olyan dramaturgiai erővel bír, mint a Szomszédok negyedik ismétlésében Ábel Julcsi poénjai. Szóval, még csak január 5. volt, amikor egy indiai lapból kiderült, hogy Európa nagy homofóbja, migránsevője, díszkereszténye, agyonszolizott fehér fajvédője suttyomban egy migráns ayurvéda-kuruzslóval Keralában járt méregtelenítő kúrán. Mely eljárásnak gránitszilárdságú fundamentuma a rendszeres, kiadós beöntés. Legalábbis ott ezt adják be (bocs!) az arra tévedőnek.

Az emberben persze él a gyanú, hogy az ezoturizmus a Dél tökéletes bosszúja a fehér faj felett a gyarmatosításért. Az egykori népirtást túlélők leszármazottai számára aligha van nagyobb elégtétel, mint amikor a szadista gyarmati fehér intézők utódai – akik odahaza ma is jobbára egy kontinensnyi piszkos migránsnak, bicajos ételfutárnak és éjjel-nappalos közértesnek látják a harmadik világot – ott, Indiában a parancsukra engedelmesen letolják nadrágjukat, széthúzzák a farpofát: nagy levegő, kifúj, ellazul, majd beküldhetnek a rektumukba két liter szappanos Gangesz-vizet napi háromszor, mellé éheztetik őket, plusz meghallgathatnak egy kaporszakállú gurut arról, hogy a nyugati kultúra egy fos, az életük pedig csődtömeg, végül kiszámláznak mindezért egy horrorösszeget.

Na jó, ez csak rosszmájú történelmi bölcselet. Orbán Keralában nyilván nem úgy fogta fel a dolgot, hogy egy halom migráns épp az ő valagát használja tranzitzónának, az eljárás felüdülés volt a hatvanpusztai ötcsillagos menzán kaviárhabos disznótorostól elgyötört nemzetvezetői beleknek; persze a laktáló hatás egy angyalföldi panel hálózati vizével is bízvást elérhető lett volna, azonban így, a Ráktérítőről már personal statement a Keleti Nyitás mélyre hatoló erejéről, a békemenetelők ragyogó tekintete előtt pedig felrémlett, hogy a népvezéri rektumból kizúduló áradás miként termékenyíti meg és varázsolja végtelen aranyló búzamezővé a Magyar Ugart.

Ami tulajdonképpen meg is történt, legalábbis 2025 ugyanúgy folytatódott, ahogy Keralában elkezdődött, legfeljebb Orbán próbálja digitálisan elmagyarázni népének: az, hogy ő letolt gatyával pucsít, maga a Nemzeti Nagystratégia.

Úgy gyűlölteti szektásaival a migránsokat, hogy soha ennyi idegen nem volt idehaza (az aksigyárak környékén kirobbant száj- és körömfájás sem Pakisztánból jött, hanem hungarikum); úgy uszít a melegek ellen, hogy megtízszerezte a Pride-résztvevők számát; úgy hazafi, hogy a trikolórból kiradírozta a pirosat és a zöldet; hátrafelé nyilazás helyett visszafelé nyáladzik; Putyin érdekében lejattolt egy halom magyargyűlölő állattal, kiszolgáltatva székelyt, felvidékit; Trumptól ezermilliárdokért vásárolt néhány dedikált sapkát; az igazság szimbóluma a laposföld-hívő zebratagadás, az MI-vel íratott ellenzéki program lett – hovatovább nyomtat magának egy műellenzéki frakciót, de előtte még a nép közé szórt csirkefarhátra valóval akarja bebizonyítani, hogy elaljasodásában él a Nemzet.