Így készül a MÁV a szilveszterre

Szilveszter;MÁV;tömegközlekedés;

2025-12-30 18:29:00 CET

Igyekeznek kiszolgálni a megnövekedő utazási igényeket.

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV - tájékoztatott közleményében a vasúttársaság.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy az utasok is segíthetnek nekik, amennyiben minél hamarabb, elővételben megváltják az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket. Így ugyanis a többletkapacitásokat a vasúttársaság oda tudja irányítani, ahol szükség van rájuk. A menetjegyek egyszerűen megvásárolhatók online a MÁVPlusz applikációban, illetve a jegy.mav.hu oldalon, személyesen pedig a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban - emlékeztettek.

A tájékoztatás szerint a MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult és egészen a tanszünet végéig tart: a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest—Debrecen—Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest—Miskolc—Nyíregyháza—Debrecen—Szolnok—Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest—Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest—Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest—Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest—Cegléd—Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest—Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok több kocsival indulnak el. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig - olvasható a honlapon.

A MÁV a tervek szerint többletkapacitásokat biztosít a távolsági buszjáratokra is, az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak, elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratokhoz. A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Szekszárdra, Mohácsra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Egerbe, Salgótarjánba, Ózdra, illetve Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében biztosítanak többletkapacitást, ezeken kívül pedig folyamatosan nyomon követik az elővételben eladott menetjegyek számát, és ha szükséges, további mentesítőjáratokat indítanak - ígérték.

A közlés szerint a vonatok december 31-én pénteki, január 1-jén szombati menetrend szerint közlekednek. Január 2-án és 3-án ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki), 10-én pedig a pénteki menetrend szerint közlekednek - tájékoztattak. A MÁV mindemellett hangsúlyozta, hogy december 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért jobb, ha az utasok utazásuk előtt időben tájékozódnak a menetrendről.

A távolsági, illetve helyközi buszok a mai napon a tanítási szünetes munkanapi menetrend szerint járnak. Szilveszterkor a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben, január 1-jén pedig a munkaszüneti napnak megfelelően közlekednek. Január 2-án és 3-án a szabadnapi, 4-én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok - áll a közleményben. Hozzátették, mivel az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, az ezeket érintő buszok közlekedése is változik. A helyi buszok közlekedésének év végi és újévi változásai településenként elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a MÁVINFORM hírei között.

A közlemény szerint a HÉV-ek ma és szilveszterkor az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak, ugyanakkor a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést. Éjfél után a H5-ös (szentendrei) HÉV a Batthyány tértől Szentendrére 0:28-kor, 0:48 után pedig óránként, a Batthyány tértől Békásmegyerre 0:08-kor, 0:28-kor, 0:48 után pedig 30 percenként, Szentendréről a Batthyány térre 0:04 után óránként, Békásmegyerről a Batthyány térre pedig 30 percenként indul majd.

A H6-os (ráckevei) HÉV a Közvágóhídtól Ráckevére 0:45-kor és 2:45-kor, Dunaharaszti külsőtől a Közvágóhíd felé 23:59-kor, Ráckevéről a Közvágóhíd felé pedig 1:05-kor indul. A H7-es (csepeli) HÉV éjfél után a Boráros tér és Csepel között 30 percenként közlekedik. A H8-as (gödöllői) HÉV éjfél után az Örs vezér tere és Gödöllő között óránként közlekedik. A Gödöllő felé közlekedő H8-as HÉV-ekhez Cinkotánál Csömörig közlekedő H9-es HÉV-ek csatlakoznak. A H9-es HÉV Csömörről óránként indul Cinkotára, ahol egy csatlakozó vonattal lehet tovább utazni az Örs vezér tere felé.

A HÉV-ek január 1-jén a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, 2-án és 3-án a szombaton érvényes menetrend szerint, 10-én pedig a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint járnak majd.

A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek oldalon - emlékeztet a közlemény.