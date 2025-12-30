Meghalt Petrovai László XVIII. kerületi alpolgármester

gyász;XVIII. kerület;alpolgármester;

2025-12-30 16:33:00 CET

A Párbeszéd politikusa 59 éves volt.

„Megrendülve búcsúzom Petrovai Lászlótól, barátomtól, a 18. kerület alpolgármesterétől, aki ma hajnalban váratlanul hunyt el” – közölte Facebook-oldalán kedden Karácsony Gergely. A főpolgármester megemlékezésében azt írta, hogy a politikus (A Párbeszéd honlapja szerint a párt helyi szervezetét vezette.) a családját, a lakóhelyét, a hazáját szerető ember volt, akit mindenki viszont szeretett, aki ismerte. 2010-től önkormányzati képviselőként, 2019 óta alpolgármesterként szolgálta a kerületét – tette hozzá Budapest vezetője.

Karácsony Gergely szerint Petrovai László a szó legnemesebb értelmében volt politikus. „Lokálpatrióta, a helyi közösségét szolgáló ember, aki számára a politika a dolgok emberi léptékének a helyreállításáról szólt, miközben építészként és tanárként is mindent tudott azokról a nagy, globális kihívásokról, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat” – hangoztatta a főpolgármester.

Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő kommentben méltatta Petrovai Lászlót. „Laci sokat tett azért, hogy még élhetőbb legyen a 18. kerület és Budapest is! Az egyik legalázatosabb politikustárs volt, akit valaha ismertem és akivel közösen dolgozhattam. Barátok lettünk az évek alatt, sokat segített és én sokat tanultam tőle. Tanultam várospolitikáról, zöldpolitikáról, építészetről. Természetes szövetségesek voltunk. Pár napja még a kerületi teendőkről beszéltünk” – emelte ki a szocialista politikus.

Szaniszló Sándor, a pesti városrész DK-s polgármestere bejegyzésében így fogalmazott: „Mély megrendüléssel búcsúzunk Petrovai László alpolgármester úrtól, aki 59 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Távozása pótolhatatlan veszteség a kerület közössége, a szakmája és mindazok számára, akik ismerték és tisztelték.” – Családapaként is példát mutatott: két csodálatos gyermek édesapja volt, férjként szerető társa feleségének, aki most fájdalmas veszteséget hordoz. Gondolataink a gyászoló családdal vannak – írta a polgármester.