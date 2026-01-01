A Fidesznek vannak még tartalékai, lehet, hogy idén már a Mi Hazánk segít Orbán Viktoron

elemzés;

2026-01-01 11:38:00 CET

A Fidesznek vannak még tartalékai azok körében, akik nem követik aktívan a politikát, de ez nem biztos, hogy elég lesz az erőviszonyok megfordításához.

Nagy kérdés, hogy a most látható 8–10 százalékos hátrányát le tudja-e dolgozni három hónap alatt a Fidesz – mondta a Népszavának Mikecz Dániel. A politikai elemzővel a lassan mögöttünk álló 2025-öt és a közelgő választási időszakot értékeltük.

Mikecz szerint reális forgatókönyv, hogy januártól a kormánypárt valamelyest erősödni fog. Úgy vélte: a kampányban a két nagypárt tábora közeledhet egymáshoz.

„A Fidesznek vannak még tartalékai azok körében, akik nem követik aktívan a politikát. Ők a jóléti intézkedésekkel megszólíthatóak” – fogalmazott. Ez viszont még nem biztos, hogy elegendő lesz az erőviszonyok megfordításához. Igaz, hogy a választási rendszer is a Fidesznek kedvez – folytatta a szakértő –, de a Tisza-előny még mindig elég erős.

Mikecz Dániel hangsúlyozta: idén csak hibahatáron belül változtak a pártpreferenciák, még akkor is, amikor a Tiszának nehezebb volt, és a Fidesz valamelyest erősödni tudott. „Ilyen volt például az ősz végi Donald Trumpnál tett washingtoni látogatás. De figyelemre méltó, hogy Magyar Péter támogatottságát még a »Tisza-adó« című lejárató kampány sem rendítette meg” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésünkre, hogy ha ez így van, miért folytatja tovább a Fidesz a „tisza-adózást”, Mikecz azt mondta: már egy mérsékelt negatív percepció is elég ahhoz, hogy elbizonytalanítson bizonyos szavazókat. Olyanokat, akik érdekeltek az év elején kiosztott célzott támogatásokban. Mikecz ilyennek látja a 14. havi nyugdíjat, a minimálbér-emelést és a családi adókedvezmény megduplázását.

„Ezekre az üzenetekre mindent fel fognak építeni, miközben jelentős közpénzt költenek majd a Tisza állítólagos megszorításainak sulykolására. Ez már hozhat százalékokat Orbánnak” – értékelte a kilátásokat.

Bár Magyar Péter végül botrányok nélkül bonyolította le a választási jelöltállítást, úgy fest, hogy aspiránsai még mindig nem dőlhetnek hátra.

„Január–februárban jöhetnek az igazán kompromittáló ügyek és karaktergyilkos támadások. Ezek a bizonytalanokra célozhatnak, amikor az élmények még frissek, de már beépülnek a közbeszédbe” – mondta Mikecz Dániel.

A Tisza esetleges hibáiról szólva úgy fogalmazott: Magyar tudatosan kerüli a kockázatos témákat, mint például a külpolitikát. Ám az elemző még ezt sem látja olyan problémának, ami eldöntené a kampányt. „Egy esetleges budapesti békecsúcs viszont előnyt jelenthetne a Fidesznek, főleg ha Orbán Viktor látható szerepet kapna benne. De szerintem ennek is kisebb a mozgósító ereje, mint ahogy azt a kormány sugallja” – hangsúlyozta.

A gyermekvédelem kérdése ráadásul mindent beárnyékol. Mikecz úgy vélte, Orbán Viktor a kegyelmi botrány óta sem tudta helyrehozni a megsérült Fidesz-brandet. Legfeljebb szimbolikus gesztusokkal próbálkozik. „A gyermekekkel kapcsolatos központi üzenet az adórendszerrel, a migrációval, a családpolitikával és a demográfiai kérdésekkel együtt alkottak koherens narratívát. Most, hogy a gyermekvédelmi-imidzs megsérült, már a többi témát sem tudják ugyanazzal az erővel használni, mint korábban” – fogalmazott.

Bár a kormánypárt továbbra is beszél a családok támogatásáról és migrációról, Mikecz szerint egy 2022-eshez hasonló kampány – erősen gyermekvédelmi keretezéssel és burkoltan homofób üzenetekkel – már nem lenne kivitelezhető. „Ez sokkal erősebben visszaütne” – hangsúlyozta. Az elemző szerint a botrányok nem fognak elhallgatni a választás előtt, hiszen a Tisza Párt mellett az ügyek jogi, nyomozati szála sem engedi, hogy elhallgattassák a témát.

Így a Fidesz már a pozitív üzeneteit sem tudja hitelesen felmutatni.

„Ez korábban abban állt, hogy megvédik a magyar embereket és a családokat, »magyar gyerekeket« támogatnak, nem migránsokat. A háborús narratíva pedig már a tavalyi európai parlamenti választáson sem bizonyult igazán hatékonynak – fogalmazott.

Mikecznek felvetettük a karácsonyi Magyar Péter-Szily Nóra-interjúból kialakult politikai háborút is. „Gyakran felmerül, hogy a Tisza alulreprezentált a nők körében, de erre egyelőre nincs meggyőző magyarázat. Nem láttam olyan kutatást, amely egyértelműen bizonyítaná, hogy ez Magyar Péter személyével vagy a magánéletével függne össze” – mondta az ellenzéki pártvezetőt érő fideszes támadásokról Mikecz Dániel. Ugyanakkor emlékeztetett: a Fidesz régóta kínál célzott kedvezményeket a nők számára, például a Nők 40 programot vagy adókedvezményeket, és demográfiai okokból is több nő tartozik az idősebb korosztályokba. „Ezért a választói csoportért is verseny folyhat” – húzta alá.

A Tisza számára szerinte az lehet valódi kockázat, ha az a benyomás erősödik meg, hogy nincs esély a változásra. Mint Mikecz felhívta a figyelmet: Magyarországon a választási részvétel tartósan magas, ezért döntő, hogy a bizonytalanok kit érzékelnek győzelemre esélyesnek.

A Mi Hazánkról szólva úgy értékelt: a párt szavazótábora „védett”, a Tisza erősödése sem gyengítette érdemben. Szoros eredmény esetén akár a mérleg nyelvévé válhat; de inkább egy Fidesz–Mi Hazánk együttműködés formájában. „A Tisza–Toroczkai koalíció Magyar Péter számára sokkal kockázatosabb lenne, mert a Tisza szavazótábora jóval heterogénebb, mint a Fideszé” – tette hozzá.

Mikecz szerint sokkal nehezebb a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyzete. „Ha az a benyomás erősödik meg, hogy valódi esély van a kormányváltásra és kiélezett a verseny, ezeknek a pártoknak jelentősen csökkenhet az esélyük a parlamenti küszöb átlépésére” – mondta.