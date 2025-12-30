Magyar Péter idén is pontban éjfélkor mondja el az újévi beszédét

köztársasági elnök;köztévé;újévi beszéd;lottószámok;Magyar Péter;

2025-12-30 19:03:00 CET

A Tisza Párt elnöke meghirdeti a rendszerváltás évét, most is egyedül szól a magyarokhoz. Az államfő már tavaly szakított a több mint három évtizedes hagyománnyal.

Kihúztam a lottószámokat. Ez éppen nem 26, de nyerő – mutatja fel Magyar Péter a keddi Facebook-posztjához mellékelt fotón „kihúzott” 21-es számot egy a szilveszteri szuperlottót népszerűsítő pultnál. – Szilveszter éjfélkor most sem mond beszédet a köztársasági elnök. Én viszont igen – hirdette meg a tavalyihoz hasonló újévi beszédét.

Magyar Péter beszédét pontban éjfélkor a Facebook-oldalán vagy a YouTube-csatornáján követhetik az érdeklődők, de tett egy ajánlatot is a köztévének, ha igénylik. – Szívesen elmondom náluk az újévi beszédet és utána 00:20-kor kihúzom a számokat is – írta.

Az ellenzéki vezető azzal csalogatja a nézőket a pezsgődurrogás utáni percekre, hogy indítsák együtt a rendszerváltás évét. – A beszédemben benne lesz az az öt szám is, amire én fogadtam ma – fűzte hozzá.