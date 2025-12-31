Magyar Péter a Tisza áradásán szörfözve aurafarmingol drMáriás új képén

drMáriás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Az ellenzéki párt tagjai Japánban gyakorolják az aurafarmingot, a cél pedig az, hogy Mága Zoltán, Kovács Ákos és Pataky Attila se tudjon versenyre kelni velük.

Árad a Tisza, Magyar Péter szörfölve aurafarmingol rajta Hokusai műtermében.

Ezzel a címmel készült el drMáriás legújabb alkotása, amelyet a művész egy szerda reggeli Facebook-posztban mutatott be. A festményhez szokása szerint írt egy történetet is. Ez arról szól, hogy hónapokkal ezelőtt a Tisza még mélyen aludt, álmodni se merte volna, hogy majd felkeltik, s nőnie kell, áradnia, de annyira, hogy végül tengerré legyen, hogy azután Magyar Péter azon hatalmasat szörfözhessen vicces táncmozdulataival az óriáshullámra támaszkodva. Mindez egy ártatlan tánccal kezdődött egy szerény csónak orrán a tiszalöki vízierőműnél, ahol Péter rövid gatyában, mezítláb nyomta a csónak orrán a világszerte egyre népszerűbb aurafarming-táncot, amelyet egy 11 éves indonéz fiú, Rayyan Arkan Dikha talált fel egy csónakversenyen. A fiatalt ugyanis szánalomból kirakták az evezőcsapatból, mire ő bosszút forralva felugrott a csónak orrára, és ott összevissza lóbálta a kezét a konkurens csapatok röhögtetése céljából, akik aztán úgy és annyit hahotáztak a láttán, hogy jócskán lemaradtak, az ő csapata meg győzött.

drMáriás története szerint azóta a Tisza párt jelöltjei Japánban készülnek a magyar választásokra, ahol az óriáshullám oldalában szörfökön gyakorolják az aurafarming-táncot, hogy majd hazatérve csónakjaik orrán úgy tolják azt, hogy azzal még Mága Zoltán, Kovács Ákos és Pataky Attila se tudjanak versenyezni. Hozzátette: akinek nem megy a tánc, a csodálatos Rost Andrea, aki sajnos úgy meghízott, hogy rendre elsüllyed a vízben.



