Novák Tata léleksimogató hedonizmusa

2025-12-30 14:33:00 CET

Nézegetem, illetve olvasgatom az MMA Kiadó által jegyzett Novák Ferenc Tata emlékére megjelent kötetet és nagyon jóleső érzés fog el. Szakonyi Károly szövege és Korniss Péter képei, mintha simogatnák a lelkem.

Nem véletlen, hiszen Novák Ferenc személyiségéből eredhet ez az egész. Szakonyi úgy fogalmaz: „Az élet bősége áradt belőle. Jó volt vele lenni, részesülni szellemi légköréből.” Azt is megjegyzi az író, aki Tata legszorosabb baráti köréhez tartozott, hogy „ Sietve élt, ha ült, akkor is. Csupa mozgás volt. Nem bírta a piszmogást.”… „Egész testével, gesztusaival vezényelte a mozgást, ráordított az ügyetlenkedőre, harsogott a hangja a teremben, ahogy támadt benne az indulat, úgy illant is el.”

Novák Tata korszakos koreográfus volt, mester, akinek a tanítványai a mai táncélet meghatározó művészei, vezetői. Megadatott neki a hosszú élet, tavaly nyáron, kilencvenhárom évesen ment el közülünk. Ez a hosszú élet tele volt eseménnyel a „pörgő forgó jóember” ugyanis állandóan dolgozott, létrehozott valami újat. Szakonyi azt is írja, hogy Tata hedonista volt mindenben, a rendezéseiben, a családi életében, a barátságaiban és az utazásaiban is. Korniss Péter fotóművészhez több mint hatvan éves barátság fűzte. A hatvanas években ismerkedtek össze és azóta Korniss végigfotózta Tata életét. Az előadásait, a próbait, az erdélyi népdalgyűjtő útjait, a hétköznapokból ellesett magánéleti, civil pillanatait is. Korniss kamerája mindig és mindenhol ott volt. Ezt bizonyítja az a sok kuriózumszámba menő kép, amely bekerült ebbe a kötetbe. A hatvanas-hetvenes évek fekete fehér képeitől, egészen az öregkori színesekig. Több fotón visszaköszön, ahogy Tata a rá jellemző módon fogadja barátait a lakásán a legendás kékfestőasztalánál.

Az egyik kedvenc fotómon a koreográfus mókás szakácssapkájában áll Balatonalmádiban, tányérján az elkészült étel. Tata lánya, Eszter fogalmazta meg, hogy Tata a főzésben is a sikert kereste. Arról viszont a kései barát, Szakonyi ír, hogy nagyon sok tanítvány Tatától tanult szolidaritást és egymásra figyelést. Ő mindig követte a táncosai sorsát. Sőt az egész táncszakma a szívügye volt. Ha kellett berohant a minisztériumba, vagy bárhová. Küzdött, harcolt, vitázott, kiabált a táncért, a táncosaiért. Hajtotta a hazugság és a megaláztatás elleni indulat. De nagyon tudott szeretni is.

A Tatáról szóló emlékező kötetbe merítkezni olyan, mint amikor egy magas színvonalú táncelőadást lát az ember. Meglódul a fantáziája és elképzeli, hogy sok mindenért érdemes élni, minél több mindent kipróbálni és megélni.

Infó: Szakonyi Károly-Korniss Péter: Novák Ferenc TATA emlékére. MMA Kiadó, 2025