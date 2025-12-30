tánc;Novák Ferenc;emlékkönyv;

Novák Tata léleksimogató hedonizmusa

Nézegetem, illetve olvasgatom az MMA Kiadó által jegyzett Novák Ferenc Tata emlékére megjelent kötetet és nagyon jóleső érzés fog el. Szakonyi Károly szövege és Korniss Péter képei, mintha simogatnák a lelkem. 

Nem véletlen, hiszen Novák Ferenc személyiségéből eredhet ez az egész. Szakonyi úgy fogalmaz: „Az élet bősége áradt belőle. Jó volt vele lenni, részesülni szellemi légköréből.” Azt is megjegyzi az író, aki Tata legszorosabb baráti köréhez tartozott, hogy „ Sietve élt, ha ült, akkor is. Csupa mozgás volt. Nem bírta a piszmogást.”… „Egész testével, gesztusaival vezényelte a mozgást, ráordított az ügyetlenkedőre, harsogott a hangja a teremben, ahogy támadt benne az indulat, úgy illant is el.”

Novák Tata korszakos koreográfus volt, mester, akinek a tanítványai a mai táncélet meghatározó művészei, vezetői. Megadatott neki a hosszú élet, tavaly nyáron, kilencvenhárom évesen ment el közülünk. Ez a hosszú élet tele volt eseménnyel a „pörgő forgó jóember” ugyanis állandóan dolgozott, létrehozott valami újat. Szakonyi azt is írja, hogy Tata hedonista volt mindenben, a rendezéseiben, a családi életében, a barátságaiban és az utazásaiban is. Korniss Péter fotóművészhez több mint hatvan éves barátság fűzte. A hatvanas években ismerkedtek össze és azóta Korniss végigfotózta Tata életét. Az előadásait, a próbait, az erdélyi népdalgyűjtő útjait, a hétköznapokból ellesett magánéleti, civil pillanatait is. Korniss kamerája mindig és mindenhol ott volt. Ezt bizonyítja az a sok kuriózumszámba menő kép, amely bekerült ebbe a kötetbe. A hatvanas-hetvenes évek fekete fehér képeitől, egészen az öregkori színesekig. Több fotón visszaköszön, ahogy Tata a rá jellemző módon fogadja barátait a lakásán a legendás kékfestőasztalánál.

Az egyik kedvenc fotómon a koreográfus mókás szakácssapkájában áll Balatonalmádiban, tányérján az elkészült étel. Tata lánya, Eszter fogalmazta meg, hogy Tata a főzésben is a sikert kereste. Arról viszont a kései barát, Szakonyi ír, hogy nagyon sok tanítvány Tatától tanult szolidaritást és egymásra figyelést. Ő mindig követte a táncosai sorsát. Sőt az egész táncszakma a szívügye volt. Ha kellett berohant a minisztériumba, vagy bárhová. Küzdött, harcolt, vitázott, kiabált a táncért, a táncosaiért. Hajtotta a hazugság és a megaláztatás elleni indulat. De nagyon tudott szeretni is.

A Tatáról szóló emlékező kötetbe merítkezni olyan, mint amikor egy magas színvonalú táncelőadást lát az ember. Meglódul a fantáziája és elképzeli, hogy sok mindenért érdemes élni, minél több mindent kipróbálni és megélni. 

Infó: Szakonyi Károly-Korniss Péter: Novák Ferenc TATA emlékére. MMA Kiadó, 2025

