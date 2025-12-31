Sulyok Tamás készül valamire, Magyar Péter már ki is nevette

Sulyok Tamás;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapu Tibor;

2025-12-31 08:38:00 CET

Búcsúbuli – jegyezte meg kajánul a Tisza Párt elnöke, aki szerint a köztársasági elnöknek néhány vietnámi rajongót kellene vennie az jévi beszédére.

„Készülünk.”

Mindössze ennyi olvasható abban a kedd esti Facebook-bejegyzésben, amelyet az államfő tett közzé. Ezen a képen Sulyok Tamás látható Kapu Tibor társaságában a Sándor-palotában. Részletek nem derültek ki a bejegyzésből, amely alatt, a kommentmezőben megjelent a Tisza Párt elnöke is. „Odaszóltak, hogy idén szilveszterkor kell valami a reklám helyett a lottósorsolás elé? Búcsúbuli” – fogalmazott Magyar Péter. Egy másik kommentben azt írta, hogy arra kell figyelni, nehogy a köztársasági elnök rálépjen az előtte található narancssárga pohárra, valamint megjegyezte:, kellene ne venni néhány vietnámit, aki like-ot nyom a posztjára.

Sulyok Tamás elődjeitől eltérően nem az újév első perceiben, hanem karácsonykor mondta el beszédét. Mint korábban hírt adtunk róla, ebben többek közt kijelentette: nagyrabecsüléssel tekinthetünk tudósainkra és kutatóinkra, a tudományos és szellemi élet terén szolgálatot vállalókra, vagy éppen a kitüntetettekre. Itt név szerint megemlítette Krasznahorkai Lászlót és Kapu Tibort.

Sulyok Tamás Facebook-posztja azt jelentette, hogy a köztársasági elnök Kapu Tiborral az ldalán újévi beszédet is tart az MTVA csatornáin szerda éjfél után, az erről szóló közlemény szerint jókívánságaikat tejezik ki a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére. A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.