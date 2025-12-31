Elkészült a felmérés, a magyarok megmondták, mit tartanak 2025 legnagyobb sikerének, kudarcának, botrányának

botrány;kudarc;felmérés;magyarok;siker;Publicus Intézet;2025;

2025-12-31 05:55:00 CET

A legnagyobb siker az irodalmi Nobel-díj, a legnagyobb kudarc a letartóztatások elmaradása az MNB-ügyben, a legnagyobb botrány pedig a Szőlő utcai ügy 2025-ben az emberek szerint.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja az év legnagyobb sikere a magyarok szerint – derült ki a Publicus Intézet Népszava számára december közepén készített reprezentatív kutatásából. Az emberek 48 százaléka választotta ezt a legnagyobb sikernek, második helyen az anyák SZJA- mentességének kiterjesztése szerepel 24 százalékkal.

A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt vagyis az Otthon Start Programot minden tizedik válaszadó tartja a legnagyobb sikernek, szorosan mögötte, 9 százalékon végzett Orbán Viktor találkozója Donald Trump elnökkel, 3 százalék pedig „valami mást” jelölt volna meg.

Krasznahorkai László még úgy is magasan nyert, hogy a Fidesz szavazóinak csak 15 százaléka szavazott a Nobel-díjra mint a legnagyobb sikerre, ők inkább az anyák adókedvezményét tették első helyre,

amire 37 százalékuk voksolt. Körükben a többi válaszlehetőség is az irodalmi Nobel előtt végzett, de a társadalom minden más rétegében tarol a világhírű magyar író sikere.

2025 legfontosabb politikai eseménye az emberek szerint Magyar Péter országjárása volt, hajszállal megelőzve Orbán Viktor találkozóját Donald Trumppal. A miniszterelnök washingtoni útját tízből három válaszadó jelölte meg, míg a Tisza vezetőjének országjárása 32 százalékot kapott. A többi válaszlehetőség versenyben sem volt, a harmadik helyet Gyurcsány Ferenc visszavonulása kaparintotta meg, csupán egyetlen százalékkal megelőzve a Tisza párt egyéni jelöltjeinek bemutatását (8 és 7 százalékot kapott ez a két esemény). Százból csak 4 ember gondolja, hogy „gránitszilárdságú” alaptörvényünk tizenötödik, áprilisi módosítása – miszerint „az ember férfi vagy nő”, valamint „az apa férfi, az anya nő” – a legfontosabb politikai esemény lett volna az országban. A Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja megalapítása csupán 1 százalékot kapott, további 4 százalék pedig a felsoroltakon kívül valami mást tett volna az első helyre, 15 százalék nem válaszoló mellett. A kérdés megítélésében nem meglepő módon nagy szerepet játszik az emberek pártpreferenciája, a Fidesz szavazóinak háromnegyede szerint az amerikai elnökkel folytatott tárgyalás volt a legjelentősebb történés, az ellenzékieknek viszont csak 7 (ezen belül a tiszások 4), a bizonytalanoknak 26 százaléka voksolt erre.

Magyar Péter országjárása az ellenzéki szavazók körében 53 százalékot kapott (ezen belül a Tisza szimpatizánsoknál 61-et), a jelöltek bemutatására pedig további 13 százalék voksolt. A kérdésre való válaszadást jelentős, 39 százalékos arányban tagadták meg a bizonytalanok, közöttük Trump-találkozó nyert (26 százalék) az országjárással szemben (20 százalék).

Ennél egyértelműbb a helyzet az év legnagyobb közéleti botrányának megítélésénél: a magyarok 39 százaléka szerint a Szőlő utcai ügyként elhíresült bűncselekmény-sorozat áll az első helyen. Ennél több mint 10 százalékkal kevesebbet kapott, így a második helyen végzett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által eltüntetett közpénzek ügye. A Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgása/ellopása a harmadik legnagyobb közéleti botrány az emberek szerint, de erre már csak összesen 14 százalék voksolt, 6 százalékot kapott a kórházban hagyott csecsemők ügye.

A Fidesz szavazói szerint a Tisza-szimpatizánsok adatainak kikerülése a legnagyobb botrány, 43 százalékuk erre szavazott, de minden negyedik kormánypárti szimpatizáns a Szőlő utcai ügyet nevezte meg ebben a kérdésben, emellett 12 százalékot kapott az MNB alapítványok ügye is. Az ellenzéki szavazók megint csak másképp látják a helyzetet: első helyre a javítóintézet körül kialakult botrány tették (48 százalék), szemben a Matolcsy klán által eltüntetett százmilliárdokkal, amire 38 százalék tette a voksát, az adatok ügye csak 2 százalék szerint vitte a prímet. A bizonytalan szavazókat is a Szőlő utcai javítóban történt borzalmak háborították fel leginkább, ez az ügy 36 százalékot kapott szemben az MNB alapítványokkal (25 százalék).

Van azonban egy verseny, ahol mégiscsak első helyet ért el a Matolcsy György nevéhez végérvényesen hozzátapadt ügy. A magyarok 39 százaléka szerint 2025 legnagyobb kudarca, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által eltüntetett közpénzek ügyében nem történt egyetlen letartóztatás sem. 16 százalék szerint az EU-s pénzekkel kapcsolatos megegyezés elmaradása, 15 százalék szerint pedig az infláció emelkedése, a gazdasági növekedés elmaradása az év kudarca. Minden tizedik ember a gyermekvédelmi rendszer reformjának elmaradására voksol, és meglepetés, hogy a magyar labdarúgó válogatott kiesése a világbajnoki selejtezőből még viszonylag friss élményként is csak a szavazatok 8 százalékát kapta. A foci-fiaskó a kormánypárti szavazókat viselte meg leginkább – 17 százalékuk ezt jelölte a legnagyobb kudarcnak, az ő körükben az EU-s pénzekkel kapcsolatos megegyezés elmaradása végzett az első helyen. Mindenki más az MNB-ügy nyomozati eredményeit hiányolja leginkább.

A legfontosabb utcai megmozdulás címét az október 23-i Békemenet vitte el, de csak azért, mert két nagyon nagy tömeget megmozgató kormánykritikus demonstráció is volt a mezőnyben. Így a szavazatok kevesebb mint egyharmadával (30 százalék) is nyerhetett a Békemenet, a júniusi „betiltott” Pride felvonulás 28, Magyar Péter szintén az októberi ünnepen tartott „Nemzeti Menete” pedig 27 százalékot kapott.

A kormánypárti szavazók háromnegyede szerint volt a legfontosabb vonulás a Békemenet, de 5 illetve 4 százalékot kapott a Pride és Magyar Péter menete is. Az ellenzéki szavazóknál a Pride nyert (46 százalék) a Nemzeti Menettel szemben (43 százalék), Orbánék rendezvénye ebben a körben 6 százalékot kapott. Az ellenzéki táboron belül a Tisza szavazóinál fordított a helyzet: náluk a párt októberi rendezvénye 6 százalékkal veri a Pride-ot. A bizonytalanok körében pedig a Békemenet végzett az első helyen, 29 százalékkal.

Az év „be nem tartott vagy nem teljes mértékben teljesült” ígérete béke, az orosz-ukrán háború lezárásának elmaradása a kutatásban résztvevők 45 százaléka szerint.

A kormánypárti szavazók több mint háromnegyede tartja ezt a legjelentősebb be nem tartott ígéretnek, az ellenzékiek 30, a bizonytalanok 42 százaléka szintén ezt a válaszlehetőséget jelölte. Az összes megkérdezett körében második helyen a repülőrajt, a gazdasági fellendülés elmaradása végzett 36 százalékkal, további 5 százalékot kapott a 14. havi nyugdíj, illetve 4 százalékot a korlátlan mentesség az amerikai gazdasági szankciók alól, amiről Orbán Viktor azt állította, megkaptuk Donald Trumptól, ám ezt azóta többször is cáfolták.

A kutatás arra is választ keresett, hogy a magyarok szerint mi volt 2025 legjellemzőbb szava vagy kifejezése, amely új jelentést, politikai töltetet kapott egy közszereplő megszólalása miatt. Ebben a versenyben a szavazatok majdnem negyedével (23 százalék) a poloska nyert. Orbán Viktor március 15-i ünnepi beszédében mondta el az elhíresült mondatokat: „A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák.” Bár a felháborodás hatására a kormánypárt utólag igyekezett úgy beállítani, mintha a miniszterelnök politikai ellenfelére, Magyar Péterre utalt volna ezekkel a mondatokkal, a kormány tevékenységét kritikusan szemlélő ellenzéki közvélemény magára vette a poloskázást. Olyannyira, hogy háromnegyed évvel a beszéd után, erős mezőnyben is győzni tudott ez a szó, bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a kormánypárti szavazók 15 százaléka is erre szavazott.

A miniszterelnök az elsővel együtt a dobogó második fokát is elfoglalja ebben a versenyben: a repülőrajt 14 százalékot kapott, ami arra utal, hogy az Orbán által ígért gazdasági fellendülés elmaradása mély nyomot hagyott az emberekben. Harmadik lett a „luxizás”, amit Lázár Jánosnak köszönhetünk, aki márciusban egy padon állva azt mondta: „Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál.” Minden tizedik ember szerint a macskadó az év szava, ami a Tisza párt fiktív, a propaganda által terjesztett adócsomagjából került be a közbeszédbe, a Fidesz szavazónak 22 százaléka erre voksolt. A verseny erősségét jelzi, hogy csupán 7 százalékot kapott a „Gondolom nem gyalog”, ami Mészáros Lőrinc válasza volt a foci BL döntő napján a 444 újságírójának arra a kérdésére, hogy hogyan érkezett Münchenbe. 6 százalékkal az utolsó előtti helyen a „szuverenitásvédelem” kullog, amely kifejezést a kormánypárt a független ellenzéki sajtó kinyírási kísérletére használ eufemizmusként. Ezek mellett csupán 1 százalék voksolt a „félig kész mezőgazdasági üzem” szókapcsolatra, amellyel Orbán Viktor jellemezte a friss hírek szerint legalább húsz fürdőszobával és milliós kádakkal felszerelt Hatvanpusztai birtokot.

Demeter Szilárd, „mocskos Fidesz”, Kneecap

Mivel 2025 legnagyobb sikerének Krasznahorkai Nobel-díját tartják a magyarok, ezzel egyben a legnagyobb kulturális siker aranyérme is elkelt. A legnagyobb kulturális botrány viszont a Publicus kutatása szerint 21 százalékkal Demeter Szilárd „tündöklése és bukása”, az általa egykor vezetett intézmények rossz állapota és ezzel holtversenyben a „mocskos fideszezés" a fesztiválokon. Ez utóbbi főleg a Fidesz híveit háborította fel, 56 százalékuk erre tette a voksát. Nem sokkal marad el a két „nyertes” mögött 19 százalékkal a politizáló zenészek, együttesek fellépéseinek lemondása a különböző rendezvények szervezőinek részéről. Emellett 7-7 százalékot kapott Takaró Mihály Széchenyi-, és Döbrentei Kornél Kossuth-díja, valamint az ír Kneecap együttes tagjainak kitiltása az országból.