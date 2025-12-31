Ez gyors volt, már vissza is vonták az üzlethelyiségek bezárását lehetővé tevő drogellenes kormányrendelet

Hatályon kívül helyezték azt a novemberben elfogadott kormányrendeletet, amely felhatalmazást adott a rendőrségnek arra, hogy ideiglenesen bezárja azokat a helyiségeket, ahol kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt intézkedés történik – írja a 444.hu.
A döntést rögzítő határozat Orbán Viktor aláírásával a december 29-ei Magyar Közlönyben jelent meg.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a nemrégiben kiadott kormányrendelet értelmében legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja a rendőrség azt az üzletet, amelyről megállapítja, hogy annak területén a jogszabály által meghatározott kábítószerrel összefüggő bűncselekményeket követtek el.
A jogszabály november 19-én lépett hatályba, így lényegében bő egy hónapig volt mindösszesen hatályos.