Tizenkét millió forintos év végi jutalmat szavazott meg a képviselő-testület Vecsés fideszes polgármesterének

A politikus lassan húsz éve irányítja a várost, legutóbb is fölényesen nyert.

Bruttó 12 millió forintos végi jutalmat hagyott jóvá a fideszes Szlahó Csaba polgármester részére a vecsési képviselő-testület – írja a 444.



A város fideszes alpolgármestere, Frühwirthné Halász Melinda bruttó 5,4 millió forintos jutalomban részesült. A döntés a december 9-én tartott képviselő-testületi ülésen született meg. A szavazáson nem volt jelen a Demokratikus Koalíció (DK), valamint a Mi Hazánk Mozgalom egy képviselője, így kilencen vettek részt az ülésen.

A jegyzőkönyv szerint az alpolgármester biztosan a tartózkodók között volt, így a hat fideszes képviselő mellett vagy maga a polgármester, vagy a jelen lévő másik DK-s képviselő szavazta meg a jutalmat. Szlahó Csaba pontosan bruttó 12 012 600 forintot kapott, ami a törvényben rögzített, bruttó 2 002 095 forintos havi jövedelmének közel forintra pontosan a hatszorosa.

Frühwirthné Halász Melinda jutalmát szintén hét képviselő támogatta, egy tartózkodás mellett. A jegyzőkönyv nem rögzíti, hogy ki tartózkodott, és az sem derül ki, miért nem adott le szavazatot a kilencedik jelen lévő. Az alpolgármester részére pontosan bruttó 5 405 700 forintot ítéltek meg.

Szlahó Csaba 2006 óta irányítja a mintegy 21 ezer lakosú Pest vármegyei várost. Négy alkalommal a Fidesz jelöltjeként nyerte el a polgármesteri tisztséget, majd a 2024-es választáson függetlenként indult, és 72 százalékos eredménnyel győzött. Egyéni választókerületében ugyanakkor továbbra is fideszes színekben indult, ahol 75 százalékos támogatottsággal szerzett mandátumot. A politikus jó kapcsolatot ápol a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, Szűcs Lajossal, aki a Magyar Tenisz Szövetség korábbi elnökeként minimum 13 milliárd forintos költségvetési kárt okozott. A két politikus közös fotót is megosztott a Digitális Polgári Körök december 20-án Szegeden tartott „háborúellenes gyűléséről”.

Három évvel ezelőtt Fót fideszes polgármestere, Vass György szintén hathavi fizetésének megfelelő, 6 millió forintos jutalom felvételét tervezte. A politikus végül elállt ettől, miután Gulyás Gergely a kormányinfón jelezte, hogy helytelennek tartja a prémiumot, és nem érti, miként merülhetett fel ekkora összegű jutalom.