Dobrev Klára: Soha nem fogok egyenlőségjelet tenni Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között

Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-12-31 13:10:00 CET

Szerinte kormányváltás és valódi változás nem képzelhető el a baloldal és a Demokratikus Koalíció nélkül.

2026 fordulópont lesz: ha mindenki teszi a dolgát, akkor az Orbán-rendszer utolsó tavasza következik, ha pedig elég erős lesz a baloldal, akkor véget vetünk az egypárti kétharmad világának is – jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke az év utolsó napján elmondott beszédében.

Dobrev Klára azt mondta, mindössze pár hónapon belül élhető, igazságos, európai és demokratikusan kormányzott ország lehet hazánk. Az ellenzéki politikus úgy véli, nehéz időszak zárult le, és a következő év sem ígérkezik könnyűnek. Úgy értékelt, hogy Magyarország már nem hasonlít arra a 2010 előtti, Európa felé tartó fiatal demokráciára, mert a hatalom következmények nélkül jár el, és mindig az állampolgárok viselik a veszteséget. Emlékeztetett arra, hogy miként felelősségre lehetett vonni egy politikai védelem alatt álló pedofilt és körét, ugyanúgy leváltható a jelenlegi kormány és az egypárti kétharmados rendszer. A Szőlő utcai nyomozás végül meghozta a gyümölcsét: bilincsben vittek el mindenkit a Szőlő utcából – jegyezte meg.

Dobrev Klára közölte, hogy nyíltan vállalja baloldali identitását, valamint azt is, hogy soha nem szavazott a Fideszre. Álláspontja szerint nemcsak az eltulajdonított vagyonokat kell visszaszerezni, hanem az élet feletti irányítást is el kell venni a bankoktól, a multinacionális cégektől és azoktól a gazdasági szereplőktől, akikkel a jobboldal együttműködik. Úgy fogalmazott, következetesen ellenzi, hogy azok is szavazhassanak a magyar országgyűlési választásokon, akik soha nem éltek az országban, és nem viselik döntéseik következményeit. miközben szerinte nem ő, hanem a jobboldal árulja el a magyar adófizetőket. „Én nem fogok egyenlőségjelet tenni Ukrajna és Oroszország közé sem, ahogy Gyurcsány és Orbán között sem volt soha egyenlőségjel” – fogalmazott.

Kijelentette továbbá, hogy kormányváltás és valódi változás nem képzelhető el a baloldal és a DK nélkül, ehhez minden tisztességes baloldali és liberális választó részvételére