Magyar Péter: Ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás és dinasztia lett

újévi beszéd;Magyar Péter;2026;

2026-01-01 00:30:00 CET

A Tisza Párt elnöke sorsdöntő népszavazásnak nevezte a 2026-os parlamenti választást. Szerinte Magyarországnak nem lehet olyan vezetője, aki nem tartja be a törvényeket

Ez az év egy közös ítélet. Aki azt hiszi, hogy az a fő kérdés, hogy ki kormányozzon, téved. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan akarunk élni – jelentette ki Magyar Péter abban a beszédben, amelyet újévkor tartott a 2026-os választási év hajnalán.

A Tisza Párt elnöke az egészet egy a történelemmel kezdte, vagyis mondott néhány szót 1526-ról, 1848-ról, 1867-ről, 1956-ról és 1989-ről is. A mohácsi csata kapcsán megjegyezte, hogy Magyarországnak ki kell maradnia minden háborúból. – A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség. Aki mást állít, az hazudik – nyomatékosította, ami pedig a rendszerváltást illeti, emlékeztetett, nem lett világosan kimondva, hogy ki a bűnös és ki az áldozat, ezt a hibát azonban most nem lehet elkövetni.

Élhetünk-e tovább úgy, hogy nem tudjuk megadni a gyerekeinknek egy élet munkájával sem az előbbre jutás esélyét? Hogy a fiatalok hosszú évtizedekig kell dolgozzanak egy saját lakásért, vagy kénytelenek elhagyni szeretett hazájukat?

Élhetünk-e tovább úgy, hogy édesanyák és édesapák betegszenek bele a robotolásba, hogy egyszerre tudjanak gondoskodni gyerekeikről és szüleikről?

Élhetünk-e tovább úgy, hogy egy élet munkája után idős emberek dideregnek otthonaikban?

Akarunk-e, tudunk-e így élni tovább? Ilyennek akarjuk-e a szeretett hazánkat? Tudunk-e így a gyerekeink, szüleink szemébe nézni? Ilyen Magyarországról álmodtunk-e, ilyen Magyarországról álmodunk-e? Ilyen Magyarországot hagyunk-e gyermekeinkre?

– firtatta a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter szerint a 2026-os választás sorsdöntő népszavazás lesz, hogy

továbbra is működésképtelen hazát vagy egy működő országot akarunk-e,

Magyarország maradjon-e Európa legszegényebb és legkorruptabb országa, vagy újra erős bástyái legyünk az öreg kontinensnek,

megkapjuk-e az uniós forrásokat, amelyek járnak nekünk, de amelyeket a jelenlegi hatalom elvett tőlünk,

Változás kell: mert nem lehet olyan vezetője az országnak, akinek nem a magyar gyerekek boldogulása az első, aki évekig nem tesz semmit, miközben a tudtával több ezer gyermeket bántalmaznak, aki képtelen felelősséget vállalni, aki csak a nemzet kisebbik felét képviseli; aki, ha éppen úgy fordul a széljárás, elárulja a felvidéki, az erdélyi vagy éppen a kárpátaljai magyar testvéreinket; aki számára nem a szegénység felszámolása a legfőbb feladat, hanem saját családjának gazdagodása; és főleg nem lehet olyan vezetője, aki nem tartja be a törvényeket – jelentette ki, hozzáfűzve,

Mindenki látja, hogy a jelenlegi hatalom megbukott, elveszítette az emberek bizalmát, ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás és dinasztia lett.

Ő azt ígéri, ehhez képest Magyarországon a rend, béke és jogbiztonság lesz, a Tisza Párt pedig készen áll, a többséget is maga mögött tudhatja.

Magyar Péter ezután emlékeztetett, ő másfél éve járja az országot, – nem magánrepülőgépekkel, nem páncélozott autókon, nem jachtokon, hanem sokszor gyalog –, csak idén több mint 300 településre jutott el. – Látom, tudom és érzem, hogy mi bánt benneteket, hogy miben szeretnétek változást, hogy mi hiányzik a magára hagyott vidéki Magyarország felemelkedéséhez, ahhoz, hogy ne ürüljenek ki a falvaink, ne költözzenek el a fiatalok. Járható utak, működő vasúti közlekedés, megfizethető lakhatás, valódi közbiztonság, elérhető házi- és gyermekorvos, működő kórházak és tisztes megélhetést biztosító munkahelyek – sorolta fel, megállapítva, „nem véletlen, hogy a magyar vidék fellázadt”, ahogy az sem, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született Magyarországon.

Magyar Péter ezután elkezdte idézni az esetleges Tisza-kormány tervezett intézkedéseit, vagyis hogy

2026. június 1-től további intézkedésig egy Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkás meghívását sem fogják engedélyezni,

jön a jelentős adócsökkentés, személyi jövedelemadó és áfacsökkentés,

aztán a „valódi, több millió idős honfitársunk számára érezhető” nyugdíjemelés,

mintegy 700 ezer család kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást,

a családi pótlékot megduplázzák,

azonnal leállítják Magyarország további eladósítását, megfékezik az inflációt, beindítják a gazdaságot.

Ehhez és a korrupció, a gyűlöletkeltés és a szabad rablás azonnali leállításához és hazánk uniós tagságának megerősítéséhez kérünk felhatalmazást – mondta Magyar Péter, aztán figyelmeztetett:

Tudom, hogy a rendőreinknek, a honvédeinknek, az ügyészeinknek és a bíráinknak helyén lesz az eszük és a szívük a választás napján és azt követően, tudom, hogy a megválasztott többség oldalára állnak, mert nem egy aljas hatalom, hanem a magyar nemzet szolgálatára esküdtek fel.

Hozzáfűzte, aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén.

Tudjuk, hogy a következő hetek és hónapok nem lesznek könnyűek. Tudjuk, hogy a rendszerváltás utáni magyar történelem legmocskosabb kampánya következik. Tudjuk, hogy a bukott hatalomnak semmi és senki nem lesz drága. Tudjuk, hogy minden eszközt bevetnek majd ellenünk. Tudjuk, hogy nem ismernek se Istent, se embert: lesz itt minden, ahogy eddig is – hazugság, hamisítványok, mocsok és gyűlöletkeltés minden mennyiségben. De azt is tudjuk, hogy az éjszaka mindig pirkadat előtt a legsötétebb és hogy nemsokára felkel a nap. És a holnap az már egy másik nap – zárta beszéde érdemi részét a Tisza Párt elnöke.