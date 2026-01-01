Mutatjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámait, hétmilliárd forint volt a tét

Szilveszter;lottó;ötös lottó;

2026-01-01 10:17:00 CET

Hatvanegy ember több mint kétmillió forintot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

17 (tizenhét)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

70 (hetven)

82 (nyolcvankettő)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;

3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;

2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.