Mutatjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámait, hétmilliárd forint volt a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
17 (tizenhét)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
70 (hetven)
82 (nyolcvankettő)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;
3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;
2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.