Lángokban állt Amszterdam egyik történelmi temploma az újév hajnalán

tűz;Hollandia;templom;Amszterdam;tűzijáték;

2026-01-01 16:28:00 CET

A reggeli órákra tudták megfékezni a tüzet, a környező épületekben több lakásból evakuálni kellett a lakókat.

Tűzvész pusztította el újév hajnalán Amszterdamban a neves Vondelkerk templomépületet, amely korábban római katolikus templomként működött, 1977 óta azonban kulturális rendezvényeknek és kisebb vállalkozásoknak adott helyet.

A hatóságok közlése szerint

a lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét, melynek mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.

A lángok terjedését segítette az erős szél, amely ráadásul izzó pernyét vitt távolabbra is a környéken.

A tűzoltók a reggeli órákra tudták megfékezni a lángokat. A hatóságok tájékoztatása szerint nem sérült meg senki, de a környező épületekben több lakásból evakuálni kellett a lakókat, és mintegy 90 háztartás ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül maradt.

A hatóságok szerint az épület már nem menthető meg, szerkezeti kár is érte, és fennáll a további omlás veszélye.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.

Hollandiában ez volt az utolsó szilveszter, amikor magánszemélyek még használhattak tűzijátékot, ugyanis az idén ez már tilos lesz. Talán éppen emiatt a korábbi évekhez képest

jóval több legális és illegális pirotechnikai eszköz került forgalomba a hatóságok adatai szerint, ami országszerte több tűzesethez vezetett.

Nem zárható ki, hogy az amszterdami tűznek is valamilyen módon oka a tűzijátékozás, a vizsgálat ez ügyben még folyik.

Hellevoetsluis városban egy lakóház alatti parkolóban keletkezett tűz, emiatt ott szintén ki kellett költöztetni 40-45 embert, míg Hillegom településen egy matracraktár kigyulladása miatt kellett riasztani a tűzoltókat. Sérültekről nem érkezett jelentés ezekről a helyekről.