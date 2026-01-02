Február elsején indul a százmilliárdos lakossági akkuprogram Magyarországon

energiahatékonyság;akkumulátor;

2026-01-02 22:29:00 CET

Az Orbán-kormány február elejétől százmilliárdos támogatást nyújt lakossági villamosenergia-tárolók vásárlására – derül ki az elmúlt hetek kormányzati közléseiből.

A jelentkezőnként elnyerhető 2,5 millió forint a 10 kilowattórás akkumulátor és a hozzá szükséges inverter összesen mintegy 3,2 millió forintos árának 80 százalékát fedezi. Saját zsebből tehát 700 ezer forint szükséges. A keretösszegből 40 ezer lakóingatlanban települhet 400 megawattnyi (MW) áramtároló. A részletes kiírást január elejére-közepére ígérik.

A kezdeményezés energetikai szempontból első látásra megalapozott. A kormány magyarázata szerint a hazai napelemek összteljesítménye néhány éves felfutás mellett mára meghaladja a 8 ezer MW-t. Bár ez négy paksi atomerőművet is kitesz, így elvileg a teljes hazai igényt is fedezné, az, hogy a szolárpanelek csak nappal adnak áramot, akkor is kihívás, ha a hazai áramellátás 25 százalékos napelem-aránya világrekord. Szakemberek szerint az, hogy a hatalmas hazai napelemflotta az esti-hajnali igénycsúcsokból is kivegye a részét, akár több ezer MW áramtárolót is igényelhet. Jóllehet az akkuk ára a háztartási pénztárcához képest igen borsos és az eljárás az éves távú áramtárolás gondját sem oldja meg. Jelenleg az országban 230 MW-nyi akku üzemel, amit a kormány 2030-ig 3 ezerre tornászna fel. Bár a mostani pályázat elvben mindenki számára nyitott, az eddigi bejelentések szerint a támogatási rendszerekből kifutó napelemesek és az 5 ezernél alacsonyabb lélekszámú települések lakói előnyt élveznek. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és MVM-elnök a Portfoliónak a téma kapcsán kitért a vállalkozások 50 milliárdos megújuló-alapú, cégmérettől függően 30-50 százalékos támogatási arányú energiatárolási pályázatára is. E lehetőség január közepén nyílhat meg. Az interjúban a miniszterhelyettes azt, hogy a céges támogatás – amiként az legalábbis a kiírás fejlécéből kiderül – uniós pénzből valósul meg, nem említette, ellenben a kormánypropagandának megfelelően erőteljes szavakkal ostorozta az EU energiapolitikáját.

Míg a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében január 12-én megnyíló pályázat az (uniós - a szerk.) Modernizációs Alap forrásainak bevonásával valósul meg, addig a napelemes családok február elsején induló támogatási programjának költségeit teljes egészében a hazai költségvetésből fedezi a kormány - közölte tegnapi megkeresésünkre az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben induló két program összesen 800 MW-tal bővíti a hazai akkumulátorállományt - tették hozzá, több más fent említett szakmai érv mellett.