Új év, új karcok

Sosem megy el szó nélkül a világ dolgai mellett a skóciai Edinburghban élő „magyar Banksy”. Az Egerből családostul útnak indult Fekete Valér Sior munkáit egyre többen ismerik meg új hazájában. Minden megihleti, legyen az világpolitika vagy a magyar közélet.

Az alkotásait bármilyen, akár kidobásra ítélt felületre felkarcolja, majd otthagyja a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket. A legújabb alkotásaiból küldött lapunknak egy csokorravalót.

A túlköltekezés, a pazarlás nem csupán gazdasági vagy környezeti kérdés, hanem erkölcsi válság is. Amíg a boldogságot a birtoklással, a szeretetet a tárgyak halmozásával azonosítjuk, addig minden évben ugyanerre a sorsra jutunk: másnap kimerülten, szeméthegyek között és bűntudattal ébredünk. A megoldás a lelassítás és a minimalizmus lenne. Megtanulni újra tisztelni az alapanyagot, az időt és a másik ember munkáját. Kevesebbet főzni, de azt közösen. Kevesebbet vásárolni, de olyat, ami maradandó. Így, ünnep után hátha tanulunk a hibáinkból.