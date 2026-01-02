Új év, új karcok

képgaléria;karikatúrák;

2026-01-02

Sosem megy el szó nélkül a világ dolgai mellett a skóciai Edinburghban élő „magyar Banksy”. Az Egerből családostul útnak indult Fekete Valér Sior munkáit egyre többen ismerik meg új hazájában. Minden megihleti, legyen az világpolitika vagy a magyar közélet.

Az alkotásait bármilyen, akár kidobásra ítélt felületre felkarcolja, majd otthagyja a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket. A legújabb alkotásaiból küldött lapunknak egy csokorravalót.