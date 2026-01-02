Új év, új karcok

A túlköltekezés, a pazarlás nem csupán gazdasági vagy környezeti kérdés, hanem erkölcsi válság is. Amíg a boldogságot a birtoklással, a szeretetet a tárgyak halmozásával azonosítjuk, addig minden évben ugyanerre a sorsra jutunk: másnap kimerülten, szeméthegyek között és bűntudattal ébredünk. A megoldás a lelassítás és a minimalizmus lenne. Megtanulni újra tisztelni az alapanyagot, az időt és a másik ember munkáját. Kevesebbet főzni, de azt közösen. Kevesebbet vásárolni, de olyat, ami maradandó. Így, ünnep után hátha tanulunk a hibáinkból.