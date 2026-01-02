Egy 17 éves fiú jelentette be a rendőrségen, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát Szatmárcsekén

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;emberölés;Szatmárcseke;17 éves fiú;

2026-01-02 06:16:00 CET

A nyomozók a fiatalt őrizetbe vették.

A rendőrség tájékoztatása szerint a segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, és azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát.

Azt írják, hogy azonnal a megadott helyszínre mentek, és megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak.

A rendőrök a 17 éves fiút a helyszínen elfogták, és előállították a rendőr-főkapitányságra. A fiatalt emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.