Tilos jelzésnél hajtott átjáróba Sátoraljaújhelynél egy autó, mind a négy utasa meghalt, amikor jött a vonat

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél a 37-es út átjárójában - tájékoztatott a Mávinform a honlapján. E szerint az autót a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonat sodorta el, a baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett.
A Mávinform közlése szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.
A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között.