autó;baleset;Sátoraljaújhely;vonat;halál;ütközés;

A helyszín baleset után

Tilos jelzésnél hajtott átjáróba Sátoraljaújhelynél egy autó, mind a négy utasa meghalt, amikor jött a vonat

A vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél a 37-es út átjárójában - tájékoztatott a Mávinform a honlapján. E szerint az autót a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonat sodorta el, a baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett.

A Mávinform közlése szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között.

Összesen 673 gépjármű-ellenőrzést hajtottak végre, az alkoholszonda 9 esetben adott pozitív jelzést. Négy körözöttet is elfogtak.