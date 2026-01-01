autó;baleset;Sátoraljaújhely;vonat;halál;ütközés;

2026-01-01 21:33:00 CET

Tilos jelzésnél hajtott átjáróba Sátoraljaújhelynél egy autó, mind a négy utasa meghalt, amikor jött a vonat

A vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.