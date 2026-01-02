Nicolas Maduro kész tárgyalni az Egyesült Államokkal

Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében - jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott, csütörtökön sugárzott interjújában.
"Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék"
- jelentette ki Nicolas Maduro.
Hozzátette: mind ez idáig egyszer, novemberben beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel.
Hangsúlyozta továbbá, hogy hazája védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela védelmét.Donald Trump: Az Egyesült Államok megtarthatja vagy eladhatja a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat
Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint 100 halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.
Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.
Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok "gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító olaját, továbbá a földgázát, az aranyát és az egyéb ásványkincseit is".Újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le az Egyesült ÁllamokDonald Trump elrendelte a szankció alá vont olajszállító tartályhajók venezuelai be- és kilépésének blokádját