Elhagyta a kórházat és visszatért a börtönbe Brazília korábbi elnöke

börtön;Brazília;Jair Bolsonaro;

2026-01-02 08:58:00 CET

A bíróság szerint egészségi állapota nem indokol enyhébb végrehajtást – vagyis házi őrizetet.

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt csütörtökön kiengedték a kórházból, majd börtönbe szállították, miután sérvműtéten esett át – derül ki a Reuters beszámolójából.

A hírügynökség tudósítója szerint helyi idő szerint csütörtök kora este hivatali járművek hagyták el azt a kórházat, ahol a volt államfőt kezelték, majd a brazil fővárosban működő Szövetségi Rendőrség épülete felé indultak. Bolsonaro jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti, amelyet azért szabtak ki rá, mert a 2022-es elnökválasztás elvesztése után részt vett egy puccs előkészítésében.

Nem sokkal korábban Alexandre de Moraes, a brazil legfelsőbb bíróság bírája elutasította Bolsonaro védőinek kérelmét, amelyben azt kérték, hogy a volt elnök büntetését „humanitárius okokra” hivatkozva házi őrizetben tölthesse le. A döntés indoklása szerint – miután az orvosok a korábbi politikust alkalmasnak nyilvánították – vissza kell térnie, és folytatnia kell büntetésének letöltését.

Bolsonarót 2018-ban egy kampányrendezvényen hasba szúrták. Emiatt azóta többször került kórházba, ahol orvosi beavatkozásokat hajtottak végre rajta.