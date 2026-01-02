Holtan találták Tommy Lee Jones lányát egy San Franciscó-i hotelben

gyász;Tommy Lee Jones;San Francisco;Victoria Kafka Jones;

2026-01-02 07:57:00 CET

A halál oka egyelőre ismeretlen.

A TMZ értesülései szerint Tommy Lee Jones lányát, Victoriát holtan találták egy kaliforniai szállodában újév napján.

A tűzoltóság szóvivője a lapnak elmondta, hogy egy hajnali 2:52-kor befutó segélyhívás után vonultak ki orvosi vészhelyzethez a Fairmont San Francisco szállodába, ahol kivezényelt mentősök megvizsgáltak és a helyszínen halottnak nyilvánítottak egy személyt.

A San Franciscó-i rendőrség szóvivője azt közölte, hogy hajnali 3:14 körül értek ki a járőreik a szállodába egy elhunyt személyről szóló bejelentés miatt. A orvosszakértő is vizsgálatot folytatott. A halál oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Victoria Kafka Jones Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született. Apja nyomdokaiba lépett, 2002-ben debütált a Men in Black 2-ben tinédzserként. Később feltűnt a 2003-as One Tree Hill című filmben, majd a 2005-ös The Three Burials of Melquiades Estrada című filmben, amelyet apja rendezett, és amelyben mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is szerepelt. Harmincnégy éves volt.