Meghalt a kétéves macedón kisfiú, akit eltévedt fegyvergolyó talált el a szilveszteri ünneplésben

Szilveszter;lövöldözés;halál;Észak-Macedónia;

2026-01-02 14:43:00 CET

Két napon át küzdöttek az életéért.

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban szilveszter éjszaka - közölte az északmacedón egészségügyi minisztérium.

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe.

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az édesanyjával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal , súlyos agysérülésekkel vitték kórházba.

Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.