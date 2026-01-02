Meghalt a kétéves macedón kisfiú, akit eltévedt fegyvergolyó talált el a szilveszteri ünneplésben

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban szilveszter éjszaka - közölte az északmacedón egészségügyi minisztérium.
A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe.
A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az édesanyjával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal , súlyos agysérülésekkel vitték kórházba.
Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.