Egy tizenhat éves válogatott golfozó a svájci tűzvész első azonosított olasz áldozata

A 16 éves Emanuele Galeppini, Olaszország válogatott golfozója a svájci Crans-Montana városában szilveszterkor történt bártűz első, hivatalosan azonosított olasz áldozata - írja a Reuters.
A fiatal sportoló Dubajban élt, és ő az első azon feltételezett olasz áldozatok közül, akinek a kilétét hivatalosan megerősítették. Az olasz golfszövetség búcsúközleményében azt írta, egy olyan fiatal sportolót vesztettek el, aki szenvedéllyel és valódi értékekkel képviselte a sportágát.
A svájci hatóságok közlése szerint a tűzben negyvenen életüket vesztették, és több mint száztízen megsérültek. Az áldozatok pontos azonosítása azonban elhúzódhat, mivel a holttestek súlyosan megégtek.
Olaszország svájci nagykövete korábban azt közölte, hogy hat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további tizenhárman pedig kórházi ellátásra szorulnak sérüléseik miatt.
Galeppini családjával tartózkodott Crans-Montanában. Az olasz sajtó beszámolói szerint két barátjával együtt ment el a Le Constellation nevű bárba. Nekik sikerült kijutniuk az égő épületből, mindkettőjüket kórházba szállították.