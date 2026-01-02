Az ATV-hez igazolt Papp Réka Kinga

újságíró;média;ATV;átigazolás;

2026-01-02 20:38:00 CET

Az újságíró a televízió Fórum című betelefonálós műsorát fogja vezetni, többedmagával.

Januártól Papp Réka Kinga az ATV Fórum új műsorvezetője – adott hírt az új igazolásról honlapján a kereskedelmi televízió. E szerint Papp Réka Kinga szakember Szlazsánszky Ferenc, Somos András és Jegesy András mellett vezeti majd az interaktív műsort.

„Papp Réka Kinga ismert és elismert újságíró, műsorvezető és televíziós személyiség. A csatorna népszerű, Tükör című vitaműsorának állandó szereplője. Januártól a Fórum műsorvezetőjeként is láthatják majd a nézők, ahol élénk személyiségével biztosan új színt hoz a műsorba” – hangzik a közlemény.

Papp Réka Kinga a honlapja szerint 2018 óta a bécsi székhelyű Eurozine főszerkesztőjeként dolgozik. Korábban a HVG véleményrovatának és a Mérceének állandó szerzője volt, de a HVG Nő Extra mellékletben és másutt is publikált.