Pintér Sándor villámgyorsan nekiállt javítani a tisztálkodás feltételein a gyermekvédelmi intézményekben és a javítóintézetekben

Orbán-kormány;gyermekvédelem;rendelet;belügyminiszter;javítóintézet;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-02 17:00:00 CET

A Szőlő utcai javítóintézet máig tartó botránya után a kormány egyre-másra próbálja pótolni, befoltozni a gyermekvédelemben tapasztalható hiányosságokat.

Gyermekenként biztosítani kell legalább a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint textíliákat, a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3 váltás ágyneműt – tartalmazza Pintér Sándor belügyminiszternek még a december 30-án a Magyar Közlönyben egy 1998-as jogszabály módosításáról, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket érinti.

– A tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra fordított támogatás összege nem lehet kevesebb gyermekenként évi 60 000 forintnál – olvasható a Pintér Sándor jegyezte, 2026. január 1-jétől már hatályos BM-rendeletben, amely kitér egy másik jogszabály módosítására. A javítóintézetekre vonatkozó új szabályozás szerint „a fiatalkorú számára biztosítani kell a legalább napi rendszerességű tisztálkodáshoz szükséges feltételeket. A tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra biztosított támogatás összege nem lehet kevesebb ellátottanként évi 60 000 forintnál”.

– A módosítással elérni kívánt cél, hogy az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és a javítóintézetben nevelt fiatalkorú az életkorának, ellátási szükségletének megfelelő ellátásban részesüljön a testi, értelmi és érzelmi fejlődésének maradéktalan biztosítása érdekében – áll a rendelet magyarázó szövegében. A Szőlő utcai javítóintézet több mint fél éve kipattant, máig tartó botránya ügyében nem ez az első rohamintézkedés. A Népszava még októberben írta meg, hogy iskolaidőben nem is 1500, hanem csak 1200 forint jut naponta egy-egy gyermek étkeztetésére az otthonokban. Így akkor arról számoltunk be, hogy adományokból vagy a tisztasági keret terhére oldják meg az étkeztetést a gyermekotthonokban.

Bár Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára akkor minderre még azt, mondta, hogy minden rendben van, cikkünk megjelenése után azonban bejelentette, hogy 2025. november 1-től naponta 4000 forint jut majd a gyermekotthonokban élők étkezésére. – Plusz 17 milliárd forint támogatást biztosítunk a gyermekvédelemre – közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán, miután Gulyás Gergely csaknem két héttel ezelőtt már bejelentette ugyanezt, továbbá hozzátette, ruházatra gyermekenként 200 ezer forintot költenek majd évente, kétszeresére nő a gyerekek zsebpénze és 2026. január 1-től új támogatásként szintén gyermekenként és évente 50 ezer forint jut sportolásra és sporteszközökre.