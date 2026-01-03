Gyorsabb lehet Magyarország orbántalanítása, mint hinnénk

Magyarország;Orbán Viktor;demokrácia;Tisza Párt;

2026-01-03 05:45:00 CET

A NER lebomlása már régen elkezdődött, a 2026-os választás tétje, hogy felgyorsul-e a folyamat vagy hosszabb vajúdás után szabadulhatunk ki újra a Fidesz által visszahozott orosz világból. Podcast.

Az Orbán-rezsim a magyar történelem rendellenessége: a NER évszázados magyar politikai hagyományokat rúgott fel. Bukása után egy nyugatos, polgári Tisza-kormánnyal a magyar társadalom nagyon gyorsan visszatérhet az Európa-barát hagyományaihoz – hangozott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? első 2026-os adásában, amelyben Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, illetve Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes vette végig az előttünk álló év és a választás utáni időszak várható fejleményeit Batka Zoltán műsorvezetővel.

Ami biztos: a NER lebomlása már régen elkezdődött, a 2026-os választás tétje, hogy felgyorsul-e a folyamat vagy hosszabb vajúdás után szabadulhat ki Magyarország újra a Fidesz által visszahozott orosz világból. Ami még biztosabb: bárki győz is 2026 áprilisában, kőkemény hatalmi háború jön a Tisza és a Fidesz maffiokratikus mélyállama között.