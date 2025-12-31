Fogyás: önmagában a jó szer sem gyógyszer

egészségügy;elhízás;fogyás;Podcast;Podcast;

2025-12-31 05:50:00 CET

Az elmúlt két évben robbanás-szerűen nőtt Magyarországon a testsúlycsökkentést segítő úgynevezett GLP-1 gyógyszerek forgalma. Ezek lettek az új csodaszerek, amelyekkel szenvedés nélkül lehet megszabadulni a túlsúlytól.

A GLP-1 olyan bélhormon, ami étkezés után szabadul fel és több ponton beavatkozik az anyagcserébe. Azaz természetes úton is termelődik és az agyban, a gyomorban, a hasnyálmirigyben, májban hat. Csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomorürülést, jóllakottság érzést kelt, ezzel segíti a fogyást. Ha az elhízást, mint népbetegséget ilyen egyszerűen lehet uralni, akkor néhány évtizeden belül elfelejthetjük az elhízás okozta krónikus betegségeket is. Ez nemcsak jelentősen csökkentheti az egészségügyi költéseket, de alaposan megnövelheti a betegségmentesen leélt évek számát.

Száz elhízott magyar felnőttből becslések szerint egyelőre kevesebb mint 10 használja - többségük cukorbeteg - az említett gyógyszercsoporthoz tartozó készítmények valamelyikét. Piaci becslések szerint e gyógyszerek fogyasztóinak száma havonta 10-15 százalékkal nő.

Két nagy fogyasztószergyártó, a dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly gyógyszercég verseng a túlsúlyosok kezeléséért. A piac két nagy sztár készítménye a Mounjaro és a Wegovy. A kutatási eredmények némileg eltérő hatásokat tulajdonítanak e két szernek, az azonban közös bennük, hogy a készítményeket orvosnak kell felírnia és csak teljes áron érhetők el a patikákban. Az árak borsosak: egy havi terápia a konkrét szertől és adagolástól függően 30 és 180 ezer forint is lehet. Legalább féléves terápiára van szükség, de Magyarországon van már olyan páciens is, aki több éve használja a készítményt.

A Népszava Szike podcastjénak legújabb epizódjában Szász Norbert belgyógyász jelezte: a fogyást segítő injekciók nem csodaszerek, de csodás készítmények azok számára, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak fogyni. Nem ártalmatlanok, ezért az ilyen gyógyszer felírása előtt alapos kivizsgálásra (labor, ultrahang, satöbbi) van szükség. Ő a készítmény felírása előtt azt javasolja pácienseinek, tegyenek egy próbát és orvos-dietetikus segítségével válasszák a természetes utat, a mozgást, diétát. Ha ez nem megy, megkaphatják a készítményt, feltéve, hogy a testtömeg indexük, BMI-je 27 és 30 között van, és a túlsúlyhoz társul krónikus betegség: magasvérnyomás, cukorbetegség, vagy szívelégtelenség. Ha valakinek a BMI-je már 30 feletti, az önmagában indokolhatja, hogy a fogyást az orvos gyógyszerrel segítse. A készítmények gyógyszerek, mellékhatásaik miatt a kezelést orvosnak kell felügyelnie.

Magyarországon az elhízás kezelésére három hatóanyag - a Semaglutide, a Liraglutide és a Tirzepatid van forgalomban. Ezek mind úgynevezett GLP 1 agonisták csoportjába tartozó gyógyszerek. Ezek részben hatnak az éhségérzetre, az édesség utáni sóvárgásra, a teltségérzetre, a gyomor az ürülésére, a vékonybél mozgására, szabályozzák a vércukorháztartást, segítenek abban, hogy a szervezet ne raktározza, hanem használja fel a szénhidrátot. Ezt a természetes mechnaizmust utánozzák a GLP-1 hatóanyagai, amelyeket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. A kutatás során az első nagy meglepetését nem a vércukor érték, hanem a testsúlycsökkentés mértéke okozta. Megfelelő dózissal és követés mellett 10-20 százalékos fogyást is el lehetett érni.

Szász Norbert a podcastban hangsúlyozta:

csak a gyógyszer nem elégséges az egészséges testsúly megtartásához. Mellette is szükség van életmódváltásra, a helyes étkezési rutin kialakítására, rendszeres testmozgásra.

Az egyik legfontosabb, hogy a testsúlycsökkentők lehetőleg zsírt veszítsenek és ne izmot – erről az adásban Dobák Zita dietetikus beszélt. Szerinte a pácienssel közösen ki kell deríteni, hogy miből fakad plusz súly. Van-e olyan pszichés tényező, amit, ha felismerünk, tudatosan lehet ellene megküzdési technikát használni. Azt is fontos feltárni, hogy a fogyni vágyó miből – zsírból, szénhidrátból – viszi-e be a többletenergiát? Ezek tisztázása segítheti a hatékony életmódváltást.