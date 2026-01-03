Orosz rakétacsapást mértek Harkivra, két ember meghalt, köztük egy hároméves gyerek

Oroszország;Ukrajna;halálos áldozatok;rakétatámadás;orosz-ukrán háború;Herszon;

2026-01-03 07:33:00 CET

Úgy tudni, anya és fia lehetett az áldozat, és a támadásban további 28 ember megsérült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyalázatosnak nevezte a támadást, az orosz védelmi minisztérium azonban tagadja, hogy Moszkvának köze lenne hozzá.

Ukrán tisztviselők közlése szerint orosz rakétacsapás érte Harkiv városát, a támadásban két ember, köztük egy hároméves gyerek meghalt, és körülbelül 28-an megsérültek – írja a BBC.

Egy többemeletes lakóépület szinte teljesen megsemmisült a péntek délutáni kettős rakétatámadásban. A harkivi tisztviselők tájékoztatása szerint egy nő és egy hároméves gyerek holttestét találták meg a romok között, az előzetes információk szerint anya és fia lehetett az áldozat. A 28 sérült közül – akik között van egy hat hónapos csecsemő is – 16-ot kórházba szállítottak.

„Az oroszok a világ, és különösen az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítései ellenére is folytatják a gyilkolást” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, „gyalázatosnak” nevezve a támadást, amelyre akkor került sor, amikor Ukrajna szombaton Kijevben kulcsfontosságú tárgyalásokat tart. A találkozón 15 ország vesz részt az Európai Unió és a NATO képviselői mellett, valamint egy amerikai delegáció, amely videókapcsolaton keresztül csatlakozik be a tárgyalásba.

Az orosz védelmi minisztérium azonban tagadta a rakétacsapásról szóló jelentéseket, és a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy az incidenst ukrán lőszer felrobbanása okozta. Majd azzal is vádolták Ukrajnát, hogy ezzel szeretnék elterelni a világ figyelmét a szilveszteri herszoni ukrán támadásról.

Az ukrán erők a nemzetközi humanitárius jog normái szerint járnak el, és csakis katonai célpontokat támadnak, illetve Oroszország katonai potenciáljának csökkentése érdekében mérnek csapásokat – jelentette ki Dmitro Lihovij, az ukrán vezérkar szóvivője pénteken, reagálva arra az orosz közlésre, amely szerint – mint arról lapunk is beszámolt – az ukrán erők előző nap csapást mértek a dél-ukrajnai Herszon megye orosz ellenőrzésű részén egy kávézóra.

Vlagyimir Szaldo, a régió Putyin-rezsim által kinevezett kormányzója csütörtökön azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők január 1-je éjszakáján támadást intéztek egy szállodai kávézó ellen a Fekete-tenger partján fekvő Horli faluban. Szavai szerint a támadás következtében 24-en haltak meg, köztük egy gyermek, és több mint 50-en szenvedtek sérüléseket. Később Szvetlana Petranko, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője azt mondta, hogy 27-re nőtt a halálos áldozatok száma.

Dmitro Lihovij kijelentette azt is, hogy „az orosz propagandisták és Oroszország katonai-politikai vezetése ismételten dezinformációval és hamis állításokkal éltek, egyebek mellett azzal a céllal, hogy befolyást gyakoroljanak Ukrajna nemzetközi partnereire és a béketárgyalások menetére”.