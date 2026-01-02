Bukott már meg kormány is a svájcihoz hasonló tűzvész miatt

történelem;szórakozóhely;körkép;halál;tűzvész;

2026-01-02 20:21:00 CET

Nem a Le Constellation nevű báré az első eset, hogy üzemeltetési vagy szervezési hiba okoz tömegszerencsétlenséget gyanútlanul szórakozók között.

Tragédiába fulladt a szilveszteri buli a svájci Le Constellation szórakozóhelyen, ahol vélhetően pezsgősüvegekre tűzött csillagszórók lobbantották lángra az épületet. Jelenlegi információk szerint legkevesebb 40 ember vesztette életét, 119-en pedig megsebesültek.

Nem ez az első eset, hogy üzemeltetési vagy szervezési hiba okoz tömegszerencsétlenséget gyanútlanul szórakozók között. Az első és a legtöbb, 492 (!) halálos áldozattal járó tragédia még 1942 novemberében történt a bostoni Cocoanut Grove nevű szórakozóhelyen. A hely tulajdonosa, az olasz-amerikai maffiával kiváló kapcsolatban lévő Barnet Welansky több ellenőrzést is átugrott, magyarán lefizette, akit kellett, hogy megszerezze a nyitáshoz szükséges engedélyeket. Ennek következtében a tűzvédelemmel sem foglalkozott senki, ahogy azzal sem, hogy számos kijáratot bezáratott, hogy belépő nélkül senki ne tudjon besurranni. A nagy érdeklődésre való tekintettel így is csaknem kétszer annyian zsúfolódtak össze hálaadás alkalmából, mint ahány törvényileg lehetséges lett volna. Azt máig sem tudni biztosan, hogyan gyulladt ki az épület, csak annyit, hogy a légkondicionáló egységekből távozó klórmetán gyorsította a lángok terjedését. A bezárt kijáratok miatt rengetegen szorultak benn, összesen 492 ember vesztette életét. Sokan annak köszönhetően menekültek meg, hogy a keleti parti kórházak a második világháború miatt felkészültek a sérültek tömeges ellátására, nemrég vezették be a véradó központokat (vérbankok rendszere) és a komoly égési sérültek kezelésére is több szimulációt hajtottak végre gyakorlásképp.

A második legtöbb halálos áldozattal a brazil Kiss nevű éjszakai bár 2013. január 27-i katasztrófája járt. A Santa Maria városában lévő egyetem hat karának gólyái szerveztek bulit, két népszerű zenekar fellépésével. Egyikük, a Gurizada Fandangueira egy pirotechnikai eszköze lángra lobbantotta a plafonon lévő akusztikus habpanelt, amelyet a zaj csökkentésére vagy szabályozására használnak. Egyetlen kijárat volt, és mivel az áramot is levágta a tűz, ezért nem is látták a felé vezető jelzéseket. A fiatalok nemcsak égési sérülésekbe haltak bele, hanem a kitört pánikban halálra taposták, összenyomták egymást. A bostonihoz hasonlóan itt is jóval többen tartózkodtak, mint amennyien lehettek volna az üzemeltetési előírások szerint.Összesen 242 ember vesztette életét és 630-an sérültek meg.

A harmadik legtöbb halálos áldozattal járó eset 2004 decemberében, Buenos Airesben történt. A República Cromañón nevű szórakozóhelyen a Callejeros nevű rockegyüttes lépett fel. Koncert közben egy kilőtt pirotechnikai elem a felfújható, műanyag díszítőelemre esett, ahonnan aztán a tűz villámgyorsan terjedni kezdett. Ebből a lángtengerből sem vezetett ki megfelelő számú kijárat (be volt zárva a vészkijárat) és a műanyagok égéstermékeként keletkező mérgező gázok miatt többen is megfulladtak. Összesen 194 ember vesztette életét és 1432-en sérültek meg.

A sorban következő tragédia az oroszországi Permben lévő Хромая лошадь, vagyis Sánta Ló nevű bár 2009. december 5-én történt tűzesete, ahol illegális pirotechnikai eszközök miatt gyulladt ki az alacsony, dekorációval borított mennyezet. Ekkor 156 ember halt meg, a klub tulajdonosát, Konsztyantin Mrikin nevű üzletembert egy évvel később kapták el Barcelonában. 2003. február 20--án az Egyesült Államokban, a Rhode Island-i The Station nevű szórakozóhelyen 100 ember vesztette életét, 230-an pedig megsebesültek egy tűzvész miatt, a New York-i Happy Landben pedig 1990. március 25-én 87 ember életét követelte egy szándékos gyújtogatás. Utóbbi nem változtat azon, hogy egyetlen kijárata volt a helyiségnek.

Romániában, a bukaresti Colectiv klubban minden idők hetedik legtöbb halálos áldozatot követelő szórakozóhelyi tragédiája történt, amikor 2015. október 15-én tűz ütötte fel a fejét a Goodbye to Gravity metálzenekar ingyenes lemezbemutató koncertjén. Itt is pirotechnika miatt a zajszigetelésére használt anyag lobbant lángra az ablakok nélküli vasbeton épületben. A koncerthelyiségben a hangszigetelést gyúlékony szivaccsal oldották meg, de nem segített az sem, hogy a mennyezeten fenyőből készült rácsok voltak. A zajszigeteléssel megbízott cég képviselője később azt mondta, hogy a klub tulajdonosai nem akartak tűzálló szigetelőanyagot, mert drágállották. Amikor a tűz terjedni kezdett, a hivatalosan 80 férőhelyes szórakozóhelyen csaknem 400-an zsúfolódtak be. Közülük 64-en vesztették életüket, a tűzvészt követő tüntetéshullám miatt Victor Ponta akkori miniszterelnök és kormánya lemondott.

Magyarországon a legismertebb esetet nem a tűz okozta, de az egykori West Balkán szórakozóhelyen három fiatal nő vesztette életét, amikor pánik tört ki a 2011. január 15-én bulizó tömegben. A Skála Nyugati téri épületében kialakított szórakozóhelyre aznap csaknem 3000 embert engedtek be a Noise Night Life néven szervezett bulira úgy, hogy a kiürítési idő és a férőhelyek alapján maximum 1500-at lehetett volna - legalábbis ezt vallotta a tragédiát követő bírósági tárgyaláson az építész-tervező. Egy másik szakértőt is behívott a bíróság, aki azt mondta, hogy a szervezők a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be. Hozzátette, hogy pánikkeltés esetén a tömeg viselkedése kiszámíthatatlan, így több biztonsági őr sem tudta volna megakadályozni a tragédiát.

Amit beszámolók alapján tudni lehet, hogy a kapunyitás késett, és a beléptetés lassan történt. 22 óra körül azt felgyorsították, emiatt pedig a ruhatárhoz vezető lépcsőn összezsúfolódtak az emberek. Ekkor kiáltotta el valaki magát, hogy késelés van a másik emeleti ruhatárnál, aminek hatására az emberek pánikba estek, egymást taposva kezdtek el lefelé menekülni a keskeny lépcsőn, szemben a felfelé igyekvő tömeggel. A két irányból érkező emberáradat okozta a tragédiát, két gimnazista lány és egy fiatal nő halt meg.