Fidesz;támadás;pápa;rongálás;politikai bosszú;Tisza Párt;

2026-01-04 07:31:00 CET

„Nem kérünk Fidesz-propagandát, a Tiszára szavazunk” – írta a postaládájára egy pápai család, bosszúból valakik a házukra támadtak

A papírt letépték, a lakóház bejáratát festékkel fújták le, az udvarra pirotechnikai eszközöket lőttek szilveszterkor. A rendőrség rongálás miatt nyomoz.