„Nem kérünk Fidesz-propagandát, a Tiszára szavazunk” – írta a postaládájára egy pápai család, bosszúból valakik a házukra támadtak

Nem titkolta politikai véleményét Pápán egy család, és megelégelve a folyamatos kormánypárti propagandát, kiírták a postaládájukra a következő szöveget: „Nem kérünk Fidesz-propagandát, a Tiszára szavazunk”. Az RTL Híradó szombati riportja szerint ennek meg is lett a következménye, mert valakik letépték a figyelmeztető papírt, a kapujukat festékszóróval rongálták be, udvarukra pedig pirotechnikai eszközöket lőttek be szilveszter éjszaka, összesen csaknem százezer forintnyi kárt okozva. A rendőrség rongálás miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
A családapa szerint egyértelmű, hogy politikai véleményük, az ellenzék melletti kiállásukat bosszulták meg ismeretlenek. Elmondta, haragosaik nincsenek, őt magát évek óta Mikulásként ismerik, mert december 6-án rendre beöltözve járja a várost. Felesége otthon ápolja 16 éves, tartós beteg fiukat.
Magyar Péter a szombati szlovák nagykövetség előtt, a felvidéki magyarok melletti tüntetés után nyilatkozott az RTL Híradónak az esetről. – Sajnálatos, hogy ide jutottunk 2026 elején, hogy már fizikai erőszakot is alkalmaznak magyarok ellen magyarok a pártpoltikai véleményük miatt. Mi kiállunk minden civil mellett, pártpolitikára tekintet nélkül – mondta a Tisza Párt elnöke.