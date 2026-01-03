Magyar Péter szerint gyalázatos és megbocsáthatatlan Orbán Viktor hallgatása a fenyegetett felvidéki magyarok ügyében

Szlovákia;Orbán Viktor;tüntetés;diplomácia;Schiffer András;Benes-dekrétumok;Magyar Péter;

2026-01-03 21:29:00 CET

A Tisza Párt elnöke egy megjegyzéssel azért odaszúrt az egykori LMP-alapítónak, aki vele együtt részt vett a szlovák nagykövetség előtti szombati tüntetésen.

Jó volt látni, hogy a Fideszen kívül mindenki fontosnak érezte, hogy közösen üzenjük meg Orbán Viktor szlovák haverjának, Robert Ficónak, hogy a XXI. században, az Európai Unióban elfogadhatatlan börtönnel fenyegetni a véleménynyilvánítást – posztolta Magyar Péter a szombat délután egyetemisták által szervezett tüntetés után, amelyen ő maga és a Tisza Párt több politikusa is részt vett.

„Köszönöm a fiataloknak, hogy megrendezték a felvidéki magyarok melletti pártpolitika mentes budapesti kiállást” – fogalmazott, majd leszögezte: „Orbán Viktor hallgatása gyalázatos és megbocsáthatatlan. Bár a magyargyűlölő román elnökjelölt támogatása és a felvidéki magyar testvéreink leszlovákozása után már nem meglepő. A Fidesz nemzetpolitikája ugyanolyan politikai cukormáz és színház, mint a polgári Magyarország egykori ígérete.”

„A leendő Tisza-kormány külügyminisztere haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a szlovák kollegájával. Azonnali magyarázatot és a magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály visszavonását várjuk el. Ha ez záros határidőn belül nem történik meg, akkor megkérjük Szlovákia nagykövetét, hogy távozzon Magyarországról” – ismételte meg korábbi álláspontját Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egy mondattal odaszúrt a Lehet Más a Politika (LMP) alapítójának, egykori vezetőjének, aki szintén ott volt a szlovák nagykövetség előtt, és aki több platformon is bírálta az ellenzéki vezetőt és pártját, szemben a kormánypárttal: „Örülök, hogy az egykor szebb napokat látott Schiffer Andrást két propagandainterjú között a Fidesz-központ kiengedte a demonstrációra.”