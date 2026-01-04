Eltávolíttatta a tankos plakátokat Mosonmagyaróvár polgármestere

plakát;Mosonmagyaróvár;kormánypropaganda;

2026-01-04 10:05:00 CET

A közterületi hirdetések feltételeinek módosításával lépett fel a város a háborús üzenetekkel szemben.

Eltűntek a mosonmagyaróvári utcákról a kormány harckocsis plakátjai.

Szabó Miklós polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a városban nem kívánnak a köztereken riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni. Jelezte, egyértelmű feltételt szabtak a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor.

„Célunk változatlan: kulturált, a városképhez méltó közterek, nyugodt, megosztástól mentes közhangulat. A jövőben is olyan megoldásokat támogatunk, amelyek a város érdekeit és a helyi közösség nyugalmát tartják szem előtt. Bízunk benne, hogy a magánkézben lévő hirdetési felületeken is hasonló szemlélet érvényesül majd” – zárta sorait Szabó Miklós.